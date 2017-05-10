Нацсовет предупредил "СТБ" и "Новый канал" из-за брутальных выражений в эфире

Источник: 112.ua

Национальный совет по телевидению и радиовещанию предупредил "СТБ" и "Новый канал" из-за брутальных выражений в эфире в дневное время. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета по ТВ.

"По результатам мониторинга с 24 по 26 апреля 2017 г., в эфире ЗАО "ММЦ-СТБ" и ООО "Новый канал" было зафиксировано употребление брутальных слов и выражений в анонсах отдельных передач. Регулятор просит вещателей внимательнее относиться к соблюдению требований законодательства по общественной морали и защиты несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Грубые высказывания на "СТБ" были зафиксированы в анонсах передач "МастерШеф. Дети" и в спецпроекте "Соседи. На "Новом канале" это касалось анонсов передач "От пацанки до панянки" и "Сердца трех".

Анонсы указанных проектов выходили как в утреннее, так и в дневное время, когда они доступны для просмотра детям, несмотря на то, что показ передач и их анонсов с использованием грубой лексики может повредить интеллектуальному и духовному развитию детей.