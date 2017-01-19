Найем попал в ДТП перед зданием телеканала "112 Украина"
Источник: 112.ua
19.01.2017
Народный депутат Мустафа Найем попал в ДТП около здания телеканала "112 Украина". Об этом сообщает телеканал "112 Украина".
Депутат выезжал с парковки и ударился в стоящую на противоположной стороне улицы машину.
На данный момент выясняются подробности инцидента.
Порошенко обсудил с Квирикашвили шаги по активизации политического диалога между Украиной и ГрузиейОказались не дома: как украинцы пытаются отстоять свое жилье в зоне АТО