Найем попал в ДТП перед зданием телеканала "112 Украина"

Найем попал в ДТП перед зданием телеканала "112 Украина"

Найем попал в ДТП перед зданием телеканала "112 Украина"

Источник: 112.ua

Народный депутат Мустафа Найем попал в ДТП около здания телеканала "112 Украина". Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

Депутат выезжал с парковки и ударился в стоящую на противоположной стороне улицы машину.

На данный момент выясняются подробности инцидента.