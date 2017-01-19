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Найем попал в ДТП перед зданием телеканала "112 Украина"

Источник: 112.ua

19.01.2017

Народный депутат Мустафа Найем попал в ДТП около здания телеканала "112 Украина". Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

Депутат выезжал с парковки и ударился в стоящую на противоположной стороне улицы машину. 

На данный момент выясняются подробности инцидента.

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