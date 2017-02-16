Найем сообщил, что готовит законопроект о статусе оккупированных территорий Донбасса и Крыма

Источник: 112.ua

Народный депутат от БПП Мустафа Найем сообщил, что готовит законопроект о статусе оккупированных территорий. Об этом они сказал в "Вечернем прайме" на "112 Украина".

"У нас до сих пор нет закона, который дает статус этим территориям. Я сейчас разрабатываю закон, который касается именно статуса оккупированных территорий. Что в этом законе должно быть обозначено. Первое, мы признаем, что это оккупация. То есть Крым, "ЛНР" и "ДНР" - это все оккупация, мы не контролируем эту территорию. Второе, мы соблюдаем все права человека, которые есть на этой территории. То есть все, кто хочет, может пересекать территорию только в тех установленных пунктах, где мы указали. По упрощенной процедуре, а не так, как сейчас, СБУ устанавливает пропуски, а взятки берут пограничники на месте или люди, которые стоят на КПВВ. Это правда, 400 грн и ты проходишь на машине. Второй момент, пересечение мы жестко контролируем, но есть правила пересечения граждан. Третье, мы соблюдаем права наших граждан, они наши, которые живут на той территории. Четвертое, мы говорим, что с этой территории торговля не может производиться в коммерческих целях. Она может производится только в тех случая, когда нам это выгодно и когда это необходимо для той территории для выживания, вода и электричество", - рассказал депутат.

По словам Найема, допустима продажа на оккупированную территорию готовой продукции, произведенной на подконтрольной Киеву территории, по рыночной цене.

"Мы зарабатываем на этом деньги, мы вымываем там денежную массу. Но покупать оттуда ничего не надо, потому что покупка оттуда – это финансирование террористов напрямую и поддержание финансовой системы. Я бы считал, что правильно было не покупать ничего, продавать все, что они хотят. Кроме оружия и тех предметов, которые могут использоваться в двойном предназначении, двигатели. Но если они хотят покупать продукты – пожалуйста. Это стимулирует наше производство. Самое главное, этим законом мы возлагаем всю ответственность за нарушение прав человека на этой территории за нарушение имущественных прав на РФ", - отметил нардеп.

Ранее сообщалось, что на оккупированные территории могут прекратить поставку воды и отменить соцвыплаты жителям ОРДЛО. Ответственной за соблюдение прав человека на Донбассе может стать Россия, а гарантом этого - еще одна страна-покровитель. Такие изменения предполагает законопроект №3593-д об оккупированных территориях. Документ сейчас рассматривает профильный комитет, в то время как некоторые политсилы настаивают на его принятии, чтобы законодательно урегулировать как вопрос территорий под оккупацией, так и торговли с ними. Документ подали 28 народных депутатов, главный инициатор - вице-спикер ВР Оксана Сыроид. За выступает "Самопомич", поддерживает инициативу принять подобный законопроект - "Батькивщина".