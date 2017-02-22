NASA нашло семь похожих на Землю планет, на трех из них может быть жизнь

Источник: 112.ua

NASA обнаружило семь планет, похожих на Землю, при этом три из них потенциально пригодны для жизни. Об этом сообщается на сайте организации.

При этом ученые установили, что, предположительно, на трех из них находится жидкая вода и густая атмосфера. Одна из них схожа с Землей по размерам и температуре.

"Это открытие может быть существенным шагом в поиске пригодной для жизни среды и мест, которые способствуют жизни", – отмечается в пресс-релизе организации.

"Планеты все близки друг к другу и очень близки к звезде, что очень похоже на луны вокруг Юпитера. Тем не менее, звезда настолько мала и настолько холодна, что на планетах может быть вода в жидком виде и, возможно, жизнь", - рассказал астроном из Льежского университета Мишель Гийон.

Открыть эти экзопланеты удалось при помощи космического телескопа Spitzer. Это открытие ученые считают самым важным из тех, что удалось сделать при помощи этого телескопа.

Астрономы отметили, что данные планеты находятся относительно недалеко от земли, но чтобы долететь до них, к примеру, на реактивном самолете, потребовалось бы около 40 млн лет.