NASA предупредило о аномальных вспышках на Солнце: мощные магнитные бури могут отразиться на здоровье

Источник: Українські новини

Співробітники американського космічного агентства попередили, що сонячна буря може позначитися на метеозалежних людей. Таких тривалих спалахів на Сонці дослідники NASA не фіксували вже дуже давно. Про це повідомляє Solar Monitor.

Спалахи настільки масштабні, що можуть змінити магнітне поле єдиної в Сонячній системі зірки. Зараз вчені досліджують причини і наслідки цієї бурі. Також вивчають можливий вплив цих сонячних спалахів на Землю. Така потужна буря, за словами вчених, обов'язково вплине на магнітне поле нашої планети.

Тому метеозалежним людям слід бути більш обережними в найближчі дні.

Буря тривала протягом 20 годин, спалахи досягали максимальних значень, утворюючи серію каскадних вогняних вибухів. Коронарні петлі формуються в тих місцях, де магнітне поле Сонця найбільш сильне.

Що це таке?

Магнітні бурі - це спалахи на сонці, які впливають на магнітне поле землі. Ці спалахи є величезними згустками енергії, які проходячи через космос, створюють коливання магнітного поля планети. А магнітні коливання впливають на наше самопочуття - і не завжди позитивним чином.

Як боротися з магнітними бурями?

1)Рекомендується зменшити навантаження в період магнітних бур

Причому, як фізичні, так і розумові. Це допоможе нормалізувати тиск і магнітні бурі будуть переноситься легше.

2)Дихальна гімнастика і масаж

Нервозність і стрес - це якраз ті фактори, які посилюють вплив геомагнітних збурень на людину. Щоб їх зняти і розслабитися, найкраще допоможуть дихальні гімнастики, масаж, розслаблюючі ванни і хороший сон.

3)Включіть в раціон більше риби і овочів

Особливо корисними в цей період будуть продукти, що містять селен та природні антиоксиданти. Помідори, болгарський перець, цибуля, часник, цитрусові допоможуть поліпшити самопочуття під час геомагнітних коливань, а риба, мідії і кальмари заповнюють недолік селену в організмі.