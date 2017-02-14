НАТО увеличило расходы на оборону на 10 млрд долларов
Источник: 112.ua
14.02.2017
Страны НАТО увеличили расходы на оборону на 10 млрд долл. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом министерской встречи в Брюсселе, передает "Европейская правда".
"Расходы на оборону увеличились на 3,8% среди европейских союзников и Канады. Это примерно 10 млрд долларов, и это гораздо больше, чем мы рассчитывали", - сказал Столтенберг.
Генсек НАТО отметил, что это важный шаг для усиления обороны, но подчеркнул, что альянс ждет долгий путь к тому, чтобы все страны достигли уровня оборонных расходов в 2% от ВВП.
Столтенберг отметил, что показателя в 2% пока достигли пять стран, а Румыния и страны Балтии приближаются к этому.
На встрече в Брюсселе министр обороны обсудят справедливое распределение бюджетного бремени на коллективную безопасность и оборону странами НАТО.
Министры также рассмотрят роль Альянса в реагировании на вызовы, которые идут с южных рубежей НАТО, стран Северной Африки, а также отдельно из стран Ближнего Востока.
Как сообщалось, ранее Столтенберг заявил, что НАТО впервые за почти 10 лет вынуждено увеличить расходы на оборону в связи с ростом числа угроз и вызовов в сфере безопасности.
Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что страны Балтии будут требовать от США и НАТО дополнительных мер безопасности в связи с масштабными российскими военными учениями, которые должны начаться в сентябре.