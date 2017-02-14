НАТО увеличило расходы на оборону на 10 млрд долларов

Источник: 112.ua

Страны НАТО увеличили расходы на оборону на 10 млрд долл. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом министерской встречи в Брюсселе, передает "Европейская правда".

"Расходы на оборону увеличились на 3,8% среди европейских союзников и Канады. Это примерно 10 млрд долларов, и это гораздо больше, чем мы рассчитывали", - сказал Столтенберг.

Генсек НАТО отметил, что это важный шаг для усиления обороны, но подчеркнул, что альянс ждет долгий путь к тому, чтобы все страны достигли уровня оборонных расходов в 2% от ВВП.

Столтенберг отметил, что показателя в 2% пока достигли пять стран, а Румыния и страны Балтии приближаются к этому.

На встрече в Брюсселе министр обороны обсудят справедливое распределение бюджетного бремени на коллективную безопасность и оборону странами НАТО.

Министры также рассмотрят роль Альянса в реагировании на вызовы, которые идут с южных рубежей НАТО, стран Северной Африки, а также отдельно из стран Ближнего Востока.

Как сообщалось, ранее Столтенберг заявил, что НАТО впервые за почти 10 лет вынуждено увеличить расходы на оборону в связи с ростом числа угроз и вызовов в сфере безопасности.

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что страны Балтии будут требовать от США и НАТО дополнительных мер безопасности в связи с масштабными российскими военными учениями, которые должны начаться в сентябре.