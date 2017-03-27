НАТО выделит 3 млрд евро на адаптацию спутниковых систем к новым угрозам

Источник: 112.ua

НАТО планирует выделить 3 млрд евро на протяжении следующих трех лет на модернизацию спутниковых систем для адаптации к новым угрозам. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Стремление справится с хакерами и другими угрозами, в том числе иранскими ракетами, с помощью инвестиций свидетельствует о том, что НАТО признало: конфликты все чаще ведутся в компьютерных сетях, но также и в воздухе, на суше и на море", - говориться в сообщении агентства.

Высокопоставленный сотрудник Агентства связи и информации НАТО сообщил, что планы включают в себя инвестиции в спутниковые системы связи в размере 1,7 млрд евро для лучшей поддержки войск и кораблей, развернутых в рамках альянса, а также для помощи в использовании беспилотников.

Предложения, в отношении которых некоторые средства должны быть одобрены правительствами НАТО, также предусматривают расходы около 800 млн евро на компьютерные системы, которые помогают командовать воздушной и противоракетной обороной.

71 млн евро пойдет на улучшение защиты 32 основных мест НАТО от кибератак.

НАТО заявляет, что за последние три года наблюдалось пятикратное увеличение подозрительных событий в его сетях, в то время как российская группа APT28 обвиняется западной разведкой во взломе Демократической партии во время прошлогодних выборов в США.

Официальные представители НАТО сообщили агентству Reuters, что они подозревают, что Россия спонсирует нападение на их сети перед крупными саммитами.

Еще 180 млн евро будут потрачены на обеспечение более безопасной мобильной связи для военнослужащих альянса на местах.