Навального лишили права баллотироваться в президенты РФ

Источник: Українські новини

Кировский областной суд в РФ оставил в силе приговор российскому оппозиционному политику Алексею Навальному и второму обвиняемому Петру Офицерову по делу "Кировлеса".

Об этом сообщает "Русская служба Би-би-си".

Приговор вступил в силу. Таким образом, один из лидеров российской оппозиции лишен возможности баллотироваться в президенты страны-агрессора в 2018 году.

При этом, по словам главы предвыборного штаба российского оппозиционера Леонида Волкова, Навальный продолжит президентскую кампанию.

Кировский областной суд признал законным приговор Ленинского райсуда города Кирова, вынесенный оппозиционеру Навальному и бизнесмену Офицерову в феврале. Апелляционную жалобу их адвокатов суд оставил без удовлетворения.

Суд приговорил Навального к пяти годам лишения свободы условно, Офицерова - к четырем годам условно. В жалобе защита просила отменить приговор и прекратить их уголовное преследование "в связи с их непричастностью и отсутствием состава и события преступления".

Ни Навальный, ни Офицеров не присутствовали на рассмотрении жалобы - их интересы представляли адвокаты.

Прокурор попросил оставить приговор в силе. Защитник Навального Вадим Кобзев просил отменить приговор и оправдать оппозиционера.

После оглашения решения суда адвокат пообещал обжаловать его. "Прежде всего, подадим в Европейский суд, а в Верховный не требуется", - сказал Кобзев.