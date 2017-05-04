Навального лишили права баллотироваться в президенты РФ
Источник: Українські новини
04.05.2017
Кировский областной суд в РФ оставил в силе приговор российскому оппозиционному политику Алексею Навальному и второму обвиняемому Петру Офицерову по делу "Кировлеса".
Об этом сообщает "Русская служба Би-би-си".
Приговор вступил в силу. Таким образом, один из лидеров российской оппозиции лишен возможности баллотироваться в президенты страны-агрессора в 2018 году.
При этом, по словам главы предвыборного штаба российского оппозиционера Леонида Волкова, Навальный продолжит президентскую кампанию.
Кировский областной суд признал законным приговор Ленинского райсуда города Кирова, вынесенный оппозиционеру Навальному и бизнесмену Офицерову в феврале. Апелляционную жалобу их адвокатов суд оставил без удовлетворения.
Суд приговорил Навального к пяти годам лишения свободы условно, Офицерова - к четырем годам условно. В жалобе защита просила отменить приговор и прекратить их уголовное преследование "в связи с их непричастностью и отсутствием состава и события преступления".
Ни Навальный, ни Офицеров не присутствовали на рассмотрении жалобы - их интересы представляли адвокаты.
Прокурор попросил оставить приговор в силе. Защитник Навального Вадим Кобзев просил отменить приговор и оправдать оппозиционера.
После оглашения решения суда адвокат пообещал обжаловать его. "Прежде всего, подадим в Европейский суд, а в Верховный не требуется", - сказал Кобзев.