Названа дата выхода Windows 10 Creators Update

Источник: КорреспонденТ.net

В Сети обнародована дата выхода нового обновления Windows 10 Creators Update, передает ZDNet. По информации издания, оно станет доступно 11 апреля этого года. Представители Microsoft официально подтвердили дату релиза.

Уже известно, что в новой версии Windows будет доступна обновленная программа Paint с поддержкой трехмерных моделей.

Кроме того, преобразиться должно пеню "Пуск", а также его настройки, которые теперь будут разделены на категории.

Новшества ожидаются и в стандартном "Защитнике Windows", который сможет оповещать владельца устройства о неполадках с драйверами, накопителем, батареей, или же с другими компонентами.

В целом же обновление должно повысить как безопасность системы, так и ее быстродействие.