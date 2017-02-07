НБУ зафиксировал исторически высокий убыток в банковской системе Украины в 2016 году

Источник: РБК-УКРАИНА

Национальный банк Украины зафиксировал в 2016 году исторически высокий убыток в банковской системе страны. Об этом говорится в обзоре НБУ "Обзор банковского сектора", опубликованном регулятором. Как поясняет Нацбанк, причиной получения убытка в 159 млрд гривен стало резервирование кредитного портфеля ПриватБанка в конце года. Для остальных банков отчисления в резервы значительно снизились, а совокупные убытки уменьшились до 23 млрд гривен по сравнению с 66 млрд гривен в 2015 году.

После перехода ПриватБанка в государственную собственность доля государственных банков в чистых активах увеличилась до 51,3% (с 28,1% в начале 2016 года), по депозитам населения - почти в три раза, до 59,5%. В то же время регулятор прогнозирует стабилизацию банковского сектора на протяжении 2017 года и выход на прибыльную деятельность (без учета фактора ПриватБанка). В свою очередь, более 70% банков настроены оптимистично и ожидают роста кредитного портфеля предприятий в течение следующих 12 месяцев. Ключевой задачей банков в текущем году станет восстановление кредитования реального сектора и домохозяйств.



