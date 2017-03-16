"Вранье международного масштаба": в соцсетях смерть Чуркина связали с "пропавшим" письмом Януковича

Источник: Українські новини

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не владеют информацией о письме экс-президента Виктора Януковича к Владимиру Путину о вводе войск.



"Дело в том, что ни одного письма официально в администрацию президента не поступало. Никакого подобного документа в администрации президента не регистрировалось", - сказал Песков.



Однако спикер Кремля не объяснил, что же тогда зачитывал умерший постпред РФ в ООН Виталий Чуркин, выступая в 2014 году. Сказал только, что не может этого объяснить.

"Этого я не могу объяснить, этого я не знаю. Я могу только констатировать вам ситуацию де-факто и де-юре – то, что я уже сказал", – заявил он.



Соцсети взорвались реакцией на слова представителя Кремля и выдвинули свои версии, отчего в Москве скрывают письма Януковича о вводе войск. Пользователи соцсетей даже предположили, что это может быть связано со смертью Чуркина в феврале.