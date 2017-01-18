Немецкие СМИ считают Украину сравнимой с "тикающей бомбой" по опасности

Источник: Українські новини

Из-за войны на востоке Украину сравнивают с "тикающей бомбой" из-за огромного количества военных, которые вернувшись с войны страдают посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Об этом сообщает Frankfurter Rundschau.

"По данным Научного центра гуманитарных проблем при Вооруженных силах Украины, около 80% ветеранов страдают ПТСР. Тем не менее, государство не может решить эту проблему", - пишет издание.

Несмотря на то, что необходимость оказания психологической помощи бывшим участникам боевых действий довольно детально описывается в различных правительственных документах на многих уровнях, пока эта помощь дойдет до назначения, проходит, как рассказывают украинские соцработники, по несколько месяцев. Порой это слишком долгий срок, так как многие успевают разочароваться в мире.

"Практически в каждом крупном украинском городе есть место сбора для ветеранов боевых действий, и, как правило, оно находится в отделениях обычных больниц, где внимание зачастую уделяется исключительно телесному здоровью людей, - рассказывает волонтер Психологической кризисной службы Украинской ассоциации специалистов по преодолению последствий психотравмирующих событий Галина Цыганенко. - Зачастую психологов просто не хватает, а иногда они недостаточно квалифицированы".

По словам Цыганенко, многие бывшие бойцы сталкиваются с неким "пограничным состоянием, в котором они не понимают, что правильно, а что нет, в итоге многие не знают, как себя вести".

Поэтому Украину сравнивают с "тикающей бомбой", которая может взорваться через пару десятилетий, если бывшие солдаты не получат психологической помощи во время и после боевых действий.