Непогода добралась до Одесской области: цветущие деревья утонули в снегу

Источник: Українські новини

Сегодня с утра в Одесской области выпал снег. Зимняя погода вернулась в Балтский, Кодымский, Любашевский, Ананьевский, Подольский и другие районы. Об этом пишет "Трасса Е-95".

Как видно на фото, снег засыпал распустившиеся деревья и цветущие тюльпаны.

Как пишет издание, температура воздуха не опускалась ниже 1 градуса тепла. Поэтому снег быстро таял.

Чтобы защитить абрикосы, вишни и другие деревья от заморозков некоторые люди зажгли в садах костры.

Резкое ухудшение погоды ощутили и водители на дорогах.