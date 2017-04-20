Непогода добралась до Одесской области: цветущие деревья утонули в снегу
Источник: Українські новини
20.04.2017
Сегодня с утра в Одесской области выпал снег. Зимняя погода вернулась в Балтский, Кодымский, Любашевский, Ананьевский, Подольский и другие районы. Об этом пишет "Трасса Е-95".
Как видно на фото, снег засыпал распустившиеся деревья и цветущие тюльпаны.
Как пишет издание, температура воздуха не опускалась ниже 1 градуса тепла. Поэтому снег быстро таял.
Чтобы защитить абрикосы, вишни и другие деревья от заморозков некоторые люди зажгли в садах костры.
Резкое ухудшение погоды ощутили и водители на дорогах.
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