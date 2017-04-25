Нетаньяху отказался от встречи с главой МИД Германии

Источник: КорреспонденТ.net

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил намеченную на вторник, 25 апреля, встречу в Иерусалиме с министром иностранных дел ФРГ Зигмаром Габриэлем. Причиной стало намерение немецкого политика провести беседу с представителями израильского гражданского сообщества, выступающими против дальнейшего строительства еврейских поселений на оккупированных палестинских территориях.

Накануне глава израильского правительства дал понять, что он негативно относится к такому желанию Габриэля. По данным израильского "Канала 2", Нетаньяху поставил Габриэля перед выбором - встречаться с правозащитниками или с ним.

Глава германского МИДа, в свою очередь, пытался объяснить, что встреча с теми, кто критикует действия правительства, это "совершенно нормальная практика". "Мы проводим подобные мероприятия на протяжении многих лет во многих странах", - отметил Габриэль.

Он добавил, что отмена встречи с Биньямином Нетаньяху не станет катастрофой, и не изменит его отношения к Израилю.