Ночка отсчета: Как Верховная Рада принимала государственный бюджет-2017

Источник: РБК-УКРАИНА

Украина с бюджетом.

Третий год подряд парламент голосует главный финансовый документ страны ночью.

При этом, вместе с текстом бюджета рассматриваются и бюджетообразующие законопроекты, и правки в налоговое законодательство.

Несмотря на то, что правительство вовремя внесло в парламент весь пакет законопроектов, и у депутатов была возможность рассматривать все в обычном, без спешки режиме, процедура подготовки затянулась.

В итоге госбюджет был принят ближе к 5 утра 21 декабря.

Ночные бдения, итоговое заседание бюджетного комитета, которое прошло в закрытом формате, переголосование отдельных норм – все это привело к тому, что сейчас мало кто из депутатов или членов правительства до конца знает, за что же в итоге проголосовал парламент.. Предбюджетная подготовка Вторник - 20 декабря - для голосования всего финансово-экономического пакета выбран не случайно.

В правительстве поясняют, если бы "что-то пошло не так", у Минфина и депутатов была бы возможность "все доделать" и еще раз проголосовать в четверг. Подталкивало депутатов и то, что не проголосуй они бюджет на этой неделе, им надо было бы вносить изменения в календарный план сессии, делать предновогоднюю неделю пленарной и принимать бюджет "под елочку".

Повторить этот сценарий ни большинство, ни правительство Владимира Гройсмана не хотело. Вторая причина - МВФ. И в кулуарах парламента, и в комитетах Фонд неоднократно упоминался депутатами в качестве "страшилки". МВФ ждет принятия бюджета и не просто текста, а сбалансированного и качественного документа.

Кроме того, сотрудники Фонда 25 декабря уходят на рождественские каникулы, поэтому правительство максимально старалось получить результат, чтобы успеть согласовать документ. "Одно условие МВФ по ПриватБанку - мы выполнили, второе условие-принятие бюджета. Поэтому, если сегодня будет принят бюджет, у нас есть возможность достаточно оперативно двигаться дальше, - говорил собеседник РБК-Украина в правительстве в день голосования. - До 25 декабря мы хотим максимально сделать все, что можем, а далее выполнять уже другие обязательства, прописанные в Меморандуме". Это дает возможность Украине претендовать на получение очередного транша уже в конце января. Эту же причину РБК-Украина назвали и в окружении президента.

"Если к тому времени (уходу МВФ на каникулы, - ред.) мы успеем принять бюджет, то мы всерьез рассчитываем получить позитивное решение по траншу, - объяснял собеседник издания в команде президента. - Дональд Трамп уже заявил, что будет сворачивать всевозможные кредитные программы. Поэтому понятно, что если сейчас борд МВФ не примет положительное решение по нам, то он не примет его уже никогда. А так, даже если до инаугурации Трампа нам не перечислят эти деньги, то мы все равно их получим, потому что никто не будет отменять решение о выделении транша". День и ночь голосования были насыщенными. Заседания комитетов чередовались с рассмотрениями в зале бюджетных законопроектов. Налоговый комитет с перерывами работал несколько дней, а само пленарное заседание, на котором принимались законопроекты, продлилось 6 часов. При этом по некоторым вопросам депутаты меняли свои решения. Как, например, по законопроекту №5132, которым вносились изменениями в Налоговый кодекс для обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году. Речь идет о ресурсных платежах. Этот вопрос стал едва ли не главным для всего бюджетного процесса, и при его рассмотрении развернулась основная интрига. В первом чтении депутаты поддержали введение льготной ставки ренты в размере 12% на добычу газа вне зависимости от залежей, где бурение начнется с 1 января 2017 года. Перед вторым чтением комитет принял решение распространить этот стимулирующий фискальный режим на добычу нефти и конденсата. Участники рынка отреагировали на такое решение позитивно - льготная ставка вернет инвестиционную привлекательность и капитал в страну, поскольку сейчас добыча газа находится в стагнации, а объемы добычи нефти и конденсата сократились на 10% и 7% соответственно. Все это следствие высокой налоговой нагрузки (рента на газ 29% и 14% в зависимости от глубины, на нефть и конденсат - 45% и 21%). Добавим к этому снижение мировых цен на углеводороды и низкие ставки на добычу в странах ЕС (в среднем - 12%, но, скажем в Польше она составляет 0,7%, а в Словакии и Чехии – 5%) и ситуация действительно выглядит катастрофической. Но депутаты этого не увидели. Предложение ряда депутатов ввести 12% ставку было расценено как попытка использовать "теневые" схемы. Отменив 12%, они предложили другой вариант – льготную ставку в 2% при добыче углеводородов из труднодоступных месторождений. Что имеется ввиду под понятием "труднодоступные", должен определиться Кабмин.

Члены комитета уверены, что в таком случае "схем" не будет, так как процесс будет находиться на контроле правительства. Теперь уже те депутаты, кто отстаивал позицию 12%, заявили о наличии в таком предложении коррупционной составляющей. Тут следует отметить, что 2% ставка уже несколько лет действует в налоговом законодательстве для госкомпаний. Инициатива же комитета сотояла в том, чтобы распространить ее и на частные компании. В Минфине РБК-Украина сразу же заявили, что против предоставления каких-либо подобных льгот. "Несколько лет назад 2% уже продавливали. Какое количество таких скважин может быть, сколько законсервированных по причине труднодоступности - никто не знает, как и не знает объемы добычи. Поэтому понять, действительно ли скважина была законсервирована или ее так назвали по причине того, что она хочет попасть под 2%, сложно. Под эту марку могут зайти, кто угодно. На этом сидит 5-6 человек. Кстати, у "Укрнафты" есть такие проекты, - рассказал РБК-Украина один из депутатов коалиции. - Решение о 12% заблокировал один из членов топливного комитета, очень влиятельный. Его фамилия начинается на "К", а заканчивается на "…нко"". Глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко открыто называет фамилию первого замглавы фракции БПП Игоря Кононенко, соратника президента. Он, по ее словам, в том числе зарабатывает на схеме распределения продукции. "Все ходят к Кононенко и говорят: "Мы хотим заработать на распределении продукции". Нет вопросов. Собственность делим пополам и идите. Это - вопиющие факты", - заявила РБК-Украина лидер "Батькивщины".

Сам Кононенко в разговоре с журналистом издания свою причастность к схеме и лоббировании 2% ставки отрицает. По его словам, на этом предложении настаивал депутат от "Народного фронта" Олег Крышин. В свою очередь, депутаты от БПП обвиняют своих коллег по Верховной Раде, соавторов инициативы о 12% ставке - Викторию Войцицкую и Наталью Качер-Бучковскую из "Самопомичи" в лоббировании интересов собственника компании East One Виктора Пинчука. "Это выгодно именно Пинчуку. Схема простая: у человека есть несколько скважин, он рядышком бурит новую, и записывает добытый газ на нее. В итоге мы получаем уход от налогообложения", - возмущается один из депутатов от БПП. По его словам, коллеги между собой уже окрестили такое предложение "схемой Онищенко-2". Войцицкая обвинения в свой адрес отрицает. Фото: Юлия Тимошенко и "Батькивщина" последовательно голосовали против бюджетных законов Устными обвинениями дело не закончилось. Весь вечер продолжалось манипулирование правкой о 2%. При голосовании подтверждения этой "правки №43" в законопроекте №5132 в сессионном зале она была провалена после того, как премьер Владимир Гройсман обратился к парламентариям с просьбой не втягивать Кабмин "в эти вещи". "Я категорически против, чтобы были какие-либо предпосылки коррупционных факторов. Если хотите, отдельно садитесь, договаривайтесь, чтобы это было публично и нормально", - резюмировал Гройсман. В законопроекте №5132 этой правки не оказалось, но через несколько часов она вроде бы была проголосована при рассмотрении законопроекта №5368, который касался улучшения инвестиционной привлекательности Украины. Ряд депутатов и в правительстве заверяют РБК-Украина, что в этот раз предложение было поддержано. "Если брать госпредприятия, у которых возможность 2% есть, то никто этой льготой не пользуется. Особых потерь от проголосованной инициативы мы не ожидаем, а рассчитываем даже на плюс. Будет бурение, значит, будет и прибыль", - поясняет собеседник РБК-Украина в правительстве. В то же время часть депутатов уверены, что правка была провалена. "Ее поставили на подтверждение по просьбе Войцицкой и она набрала всего 47 голосов, - уверен депутат от БПП, пожелавший остаться неназванным. - Но если это так, то большего отвращения мне сложно представить.

Во имя чьих-то интересов идут на компромисс со своей совестью". Кроме этой правки, повторному подтверждению (хотя налоговый комитет и рекомендовал их к принятию) подверглись еще семь предложений в рамках законопроекта №5132. В итоге так и не была снижена ставка ренты на конденсат, как и ставка акциза на крепкий алкоголь. "Мы теперь сироты. "Рубилово" идет за отрасли, где деньги - скважины, нефть. - говорит один из участников алкогольного рынка. - Приведу такой факт.

В России сегодня объем производства и потребления боярышника больше, чем наш легальный объем потребления водки. К чему мы идем? Влупите ставку хоть в 200 раз выше! Минфин думает, что, кроме акциза, мы вообще ничего не платим. Так я напомню, есть еще налог на прибыль, НДС, ЕСВ. Рабочие места мы даем в конце концов!". "Посмотрите технический отчет МВФ: в Украине самые большие объемы нелегального алкоголя, и любое резкое увеличение акциза без создания эффективной системы борьбы с теневым рынком, будет только ухудшать ситуацию", - добавляет глава ассоциации "Укрводка" Владимир Остапюк. Не поддержано вчера было и введение автоматической системы контроля за определением оценочной стоимости недвижимости. Зато проголосованы ограничения в размере 150 млн гривен в виде дотаций на одного сельхозпроизводителя и связанных с ним компаний вместо отмены спецрежима по НДС. Это ограничение вступит в силу с 1 января 2018 года. Весь следующий год аграрии будут получать господдержку без привязки к критериям. По словам члена налогового комитета Татьяны Остриковой ("Самопомич"), речь идет о поддержке в объеме около 4 млрд гривен. "Денег в бюджете нет, это - деньги, уплаченные аграриями в виде НДС и на следующий месяц возвращенные казначейством", - поясняет она. Кроме того, в бюджете предусмотрены ряд программ, средства на которые заложены также на поддержку сельхозпроизводителям: компенсация ставок по кредитам (около 300 млн гривен), фонд гарантированного кредитования (700 млн гривен), поддержка производства молока (500 млн гривен), приобретение техники (500 млн гривен). Также отменен 2% сбор при обмене валюты. В законопроекте №5368 наибольшей неожиданностью стал отказ парламента от передачи баз данных от Государственной фискальной службы Минфину. С этой идеей министр финансов Александр Данилюк носился несколько месяцев, представляя ее как наиболее антикоррупционную из всего законопроекта. Первый замглавы комитета Андрей Журжий ("Самопомич") уверен, что фракции коалиции "сдали права бизнеса в угоду Насировым и Биланам (Роман Насиров и Сергей Билан, глава ГФС и глава налоговой милиции соответственно, - ред)".

"Все, что поддерживалось бизнесом, поддерживалось правительством, силами депутатов "Народного фронта", силой депутатов "регионалов" было ликвидировано, - возмущался Журжий. - Оказывается, уже никому базы данных передавать не надо, оказывается, проблемы нет, оказывается, что Насиров наш замечательно работает".

Суть идеи изначально заключалась в том, что передача баз снизила бы коррупционную составляющую в налоговых органах и исключила бы манипуляции. Глава комитета Нина Южанина (БПП) пояснила, что на прошлой неделе комитет получил письмо от МВФ, где Фонд указывает на то, что пока это сделать технически невозможно. "Общий смысл заключался в том, что МВФ считает такую передачу баз рискованным мероприятием, и именно ГФС, которая администрирует и собирает налоги должна этим заниматься", - добавляет Острикова. По словам депутатов, министр Данилюк, несмотря на то, что свою идею представил еще в октябре, не обратил внимание на риски, которые ему называли депутаты, он ничего не сделал для того, чтобы процедурно и пошагово выписать процесс. "Что мы собирались передавать? Серверы, железо, софт? То есть, не определено что мы передаем, кому, как. Мы не могли заниматься выписыванием порядка, у нас нет доступа к такой информации. А поскольку ответа на вопрос четкого не было, ГФС, воспользовавшись моментом, подключила МВФ, мол, представьте, что будет, если пропадет налоговая информация, а им же налоги собирать, история с хакерской атакой так неожиданно появилась, и вот в итоге то, что имеем", - рассказывает Татьяна Острикова. "Красиво выйти из ситуации", когда фактически и от идеи не отказались, и физически базы не передали, депутаты решили одной правкой все того же Крышина. Парламент обязал правительство до 1 июля 2017 года провести независимый аудит баз данных и информресурсов, используемых контролирующими органами. "Мы еще поборемся, премьер вроде бы как с нами, - заверяет источник РБК-Украина в Минфине. - Через постановление пойдем". Также в этом законопроекте пересмотрены и правила налогообложения лотерейного бизнеса. Минфин неожиданно, практически под конец заседания комитета внес предложение поменять ситуацию на рынке с той, когда никто не платит (в бюджет-2016 перечислено всего 90 млн гривен) на ту, когда казна получит несколько миллиардов гривен. Замминистра финансов Сергей Марченко отметил, что Минфин хочет поменять объект налогообложения – с оборота на разницу между формированием призового фонда и доходом, полученным от принятия ставок. Налоговая ставка в 2017 году была предложена на уровне 22%, и к 2021 года она была бы доведена до 30%. Идея была отклонена, но рынок получил базовую ставку в 18%. Она будет применяться с 2017 года. Заседание бюджетного комитета было не менее интересным. Оно прошло в закрытом режиме, и кардинально новых правок, которые бы депутаты не обсуждали в начале ноября, практически не было. Так это выглядит на первый взгляд. Но пока нет окончательного текста бюджета, нет и возможности сравнить доходную и расходную часть, объем госдолга, госгарантий. Точно известно, что депутаты расширили источники наполнения спецфонда за счет поступлений от погашений налогового долга, в том числе и реструктуризированного, сформированного на 1 января 2017 года. Эти поступления будут идти на субвенции местным бюджетам для погашение разницы в тарифах. Наиболее интересным решением стало предложение повысить зарплату депутатам. Проект постановления Верховной Рады в бюджетную ночь так и не был проголосован, но, по информации РБК-Украина, к нему планируют вернуться 22 декабря. Согласно документу, оклады парламентариев будут привязаны к прожиточному минимуму трудоспособного гражданина (1600 гривен), тогда как ранее депутатская зарплата начислялась, исходя из минимальной заработной платы. Максимальный оклад у спикера Рады – 20 прожиточных минимумов, то есть его зарплата составит 32 тыс. гривен. Работа первого вице-спикера и вице-спикера с окладами в 19,2 и 18,7 ПМ соответственно ежемесячно будет обходится стране в 30,72 тыс. гривен и 29,9 тыс. гривен.

Глава парламентского комитета получит зарплату в 28,8 тыс. гривен, его заместитель – 26,4 тыс. гривен, глава подкомитета 26,4 тыс. гривен, член комитета – 25,92 тыс. гривен. Exchange Каждое предложение имеет своего автора. И его цель - добиться, чтобы инициатива одного была поддержана большинством. Верховная Рада давно превратилась в орган, который больше занимается решением бизнес-задач власти, в том числе и депутатов. При этом власть, конечно, попутно старается не забывать про интересы народа. Именно в такой последовательности, а не наоборот – сначала себе, потом - другим. Нюанс в том, что власть должна найти некий баланс между своими желаниями и возможностями, которые, если у власти не хватает сил, могут обеспечить попутчики, чаще всего - временные. Для того, чтобы принять бюджет в первом чтении премьер-министр Владимир Гройсман "задобрил", в первую очередь, мажоритарных депутатов. Тогда правительство предусмотрело в госбюджете субвенцию на социально-экономическое развитие регионов на сумму в 1 млрд гривен. Эти деньги Кабмин распределил между населенными пунктами в рамках округов, по которым избраны мажоритарщики. Теперь депутаты смогут рассказывать своим избирателям, что добились для них выделения денег на строительство и ремонт муниципальных зданий и объектов инфраструктуры. В итоговом тексте закона о госбюджете, который был принят утром 21 декабря, это обещание было сохранено. Депутаты из групп "Воля народа" и "Видродження" рассказывают, что добились, чтобы в бюджете каждый из их округов получил финансирование в размере 25 млн гривен, в то время как округа мажоритарщиков из БПП и "Народного фронта" получат финансирование в два раза меньше. "Это тот момент, когда в оппозиции быть выгодно. Но это справедливо. Мы на выборы тратили свои деньги, а их (депутатов-мажоритарщиков из числа коалиции, - ред.) поддерживала власть.

У нас расходов больше", - объяснял в неформальной беседе один из депутатов группы "Видродження". Фото: "Бюджетная ночь" - тот момент, когда оппозицией быть выгодно Для того, чтобы обеспечить окончательное принятие закона о госбюджете Владимиру Гройсману и его команде пришлось удовлетворить не только интересы отдельных депутатов, но и фракций и групп. Практика показывает, что большинство голосов в парламенте в поддержку того или иного закона коалиция БПП и НФ может обеспечить только с помощью поддержки еще как минимум одной фракции или депутатской группы, которые не входят в большинство. РБК-Украина сообщало, что часто им "подставляют плечо" фракции РПЛ и "Самопомочи", но в первом чтении бюджета коалиции помогли голосами "Воля народа" и "Видродження". Перед вторым чтением правительство и коалиция, на всякий случай, вели переговоры о поддержке со всеми фракциями, кроме "Батькивщины" Юлии Тимошенко. Каждый из потенциальных союзников в обмен на свои голоса требовал выполнения пакета требований, который, в основном, огласке не предавался.

Свои пожелания лидеры политсил высказывали на совещаниях с Владимиром Гройсманом с начала в кабинете спикера парламента Андрея Парубия, куда они регулярно отлучались в перерывах между голосованиями, а потом, когда в Раду приехали президент Петр Порошенко и лидер НФ Арсений Яценюк, еще и в так называемом "Каминном зале". Пообщавшись с участниками совещаний, РБК-Украина восстановило основные требования депутатов к правительству. РПЛ, по имеющейся информации, потребовала предусмотреть в госбюджете 400 млн гривен финансовой помощи для поддержки фермерских хозяйств. В коалиции это требование Олега Ляшко окрестили "коровками". Кроме того, глава фракции РПЛ требовал увеличить минимальную зарплату сотрудникам государственной службы по чрезвычайным ситуациям с 3 до 5 тыс. гривен в месяц. Не обошлось и без уже традиционного требования (оно было и при принятии бюджета 2016 года) профинансировать закупку пожарных машин. Требования учли в итоговом варианте бюджета. Руководство "Самопомочи" последний месяц не уставало повторять, что их в проекте госбюджета волнуют две вещи: "подарки" для олигархов, заложенные в изменениях в Налоговый кодекс в части уменьшения ставок ренты на добычу нефти и газа; и желание правительства переложить на местные общины весь груз финансирования социальной сферы. Во фракции были возмущены тем, что правительство требует содержать школы и училища, и не только не выделяет на это средства госбюджета, но и лишает местные власти источников получения этих средства, например, розничный акциз с топлива. Обо всем этом вице-спикер Оксана Сыроид и член комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Татьяна Острикова говорили премьеру за день до голосования. Гройсман же уверял, что местные общины ничего не потеряют, а средства, которые они получали за счет с акциза на топливо, они получат после распределения их из государственной казны. Якобы Гройсман заверил соратниц Садового, что поступления от сбора акциза поступят на места вовремя.

Тем не менее, большая часть фракции не поддержала проект бюджета. В свою очередь лидер группы "Видродження" Виталий Хомутынник как раз и добивался того, против чего выступала "Самопомичь" - снижения рентной ставки на добычу нефти и газа. Кроме того, по информации РБК-Украина, Хомутынник, которого в Раде связывают с главой ГФС Романом Насировым, настаивал на сохранении действующей системы администрирования НДС и лоббировал поправку, которая не позволяла Минфину вести параллельный реестр плательщиков этого налога. Его коллега из группы "Воля народу" Ярослав Москаленко настаивал на создании Государственного кредитного экспортного агентства, продлении моратория на вывоз леса, а также на финансировании мажоритарных округов в рамках субвенции на социально-экономическое развитие регионов. Свои требования по закону о госбюджете были и у "Оппозиционного блока". В первую очередь, руководство этой фракции настаивало на урегулировании ситуации с налогообложением граждан, которые переехали из зоны АТО и не смогли перерегистрироваться из-за потери уставных документов предприятий. Второе требование ОБ - снижение ставки налогообложения займов нерезидентам.

Речь идет, в первую очередь о деньгах, которые украинские компании получают от привлечения евробондов компаний, которые сами не могут выйти на европейские биржи и для этого зарегистрировали за границей структуры, которые и выпустили облигации, а поступления от их продажи перечисляют в Украину. Сейчас такая операция облагается 15% налогом, ОБ настаивал на снижении ставки до 5%. Незримое присутствие Президент Петр Порошенко прибыл в Верховную раду около 2 часов ночи. "Приехал, чтоб нам на Банковую не нужно было бегать, а то такими темпами мы до утра бюджет рассмотреть не успеем", - шутили в кулуарах депутаты. Это одна из версий, почему глава государства, который, к слову, в сессионный зал так и не вышел, прибыл в парламент. Вторая версия - Петр Порошенко приехал лично проконтролировать принятие закона о Высшем совете правосудия, который неожиданно оказался в порядке рассмотрения, хотя никакого отношения к бюджетному процессу не имел. Об этом эпизоде мы расскажем отдельно и в ближайшее время. К тому времени в Раду подтянулся и экс-премьер Арсений Яценюк, который фактически руководит фракцией "Народный фронт". Президент обосновался в кабинете спикера Андрея Парубия. В свою очередь Гройсман, который до этого там принимал народных депутатов, переместился в "Каминный зал" - конференц-зал, рядом с кабинетом спикера. Там же обосновался Яценюк. "Яценюк сразу же зашел в "кабинет" президента, но вышел оттуда очень недовольный. Потом по очереди к президенту отправились лидеры фракций и групп. Ярослав Москаленко вышел очень довольный и больше не возвращался, а вот Геллер (Евгений Геллер – депутат от "Видродження", - ред.) и Хомутынник регулярно заходили в конферец-зал. Они торговались до последнего", - утверждает собеседник РБК-Украина из числа свидетелей этих визитов. Вначале пятого депутаты, наконец, начали рассматривать закон о госбюджете. В отличие от изменений в Налоговый и Таможенный кодексы, на это у них ушло чуть больше часа. Перед депутатами сначала выступил министр финансов Александр Данилюк, затем свое мнение о госбюджете высказывали представители фракций и профильного комитета. Содержание их заявлений напрямую было связано с позицией фракций. Депутаты от коалиции – хвалили бюджет. Максим Курячий ("Блок Петра Порошенко") заявил, что за бюджет должны голосовать все, кто любит Украину, потому что этот документ нужен "каждой украинской семье". В ходе выступлений представителей фракций выяснилось, что за бюджет помимо БПП и НФ готовы проголосовать РПЛ, "Видродження" и "Воля народу".

А вот глава фракции "Самопомичь" Олег Березюк, хоть и отметил, что в документе есть "много хорошего", но в целом бюджет раскритиковал в свойственной ему философской манере. "Есть ли человек в этом бюджете? Да, есть. Один или два. Почему-то снизилась рента на добычу нефти. Оказывается, это - убыточный бизнес в Украине. А что у нас случилось с банковской системой, кто будет платить 150 миллиардов, из какого бюджета? Я не знаю, есть ли там простой человек в этом бюджете. Я не знаю, как проголосовать за такой бюджет", - вопрошал Березюк. Последним взял слово Владимир Гройсман. В отличие от Данилюка, который сухо и без лишних эмоций описал депутатам преимущества проекта, Гройсман выступал эмоционально, а в конце и вовсе закричал "Ура!". "Друзья, я хочу подчеркнуть, что это - человекоцентричный бюджет. Мы обеспечим расходы обороны, мы будем строить масштабные дороги, мы будем поддерживать аграрный сектор, мы повысим заработную плату учителям на 50%, на 30% врачам. Мы 6 миллиардов выделим на лекарства. Мы с 1 апреля начнем реимбурсацию", - не скупился на обещания премьер. В итоге за проект государственного бюджета проголосовало 274 народных депутата. Кроме БПП и НФ, которые по максимуму мобилизовали своих депутатов, за бюджет почти в полном составе проголосовали РПЛ, "Видродження" и "Воля народа", мажоритарщики, кроме того, кнопку "за" нажали пять представителей "Самопомочи". "Батькивщина" и "Оппозиционный блок" не поддержали бюджет. Под утро уставшие депутаты, некоторые навеселе, покидая здание Верховной Рады продолжали обсуждать бюджет.

- Я так и не понял, мы поправку №43 в итоге утвердили или нет? - спросил один депутат другого.

- Непонятно. Нужно итоговый вариант читать.



