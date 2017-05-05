Нормандский формат продолжит работу летом − Кулеба

Источник: КорреспонденТ.net

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил в эфире 5 канала, что несмотря на паузу в работе нормандской четверки, в связи с проведением выборов во Франции и Германии, встречи представителей всех четырех стран − Украины, России, Франции и Германии − состоятся летом этого года.

"Я не думаю, что будет серьезная пауза, потому что контакты на всех уровнях продолжат происходить", − сказал Кулеба.

Он убежден, что нормандский формат продолжит работать, потому что это "достаточно многоуровневый механизм и контакты будут поддерживаться".