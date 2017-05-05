Нормандский формат продолжит работу летом − Кулеба
Источник: КорреспонденТ.net
05.05.2017
Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил в эфире 5 канала, что несмотря на паузу в работе нормандской четверки, в связи с проведением выборов во Франции и Германии, встречи представителей всех четырех стран − Украины, России, Франции и Германии − состоятся летом этого года.
"Я не думаю, что будет серьезная пауза, потому что контакты на всех уровнях продолжат происходить", − сказал Кулеба.
Он убежден, что нормандский формат продолжит работать, потому что это "достаточно многоуровневый механизм и контакты будут поддерживаться".
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