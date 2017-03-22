НОТУ за выполнение запрета СБУ на въезд Самойловой в Украину

Источник: Українські новини

НОТУ сделала официальное заявление по вопросу запрета СБУ на въезд в Украину конкурсантке от РФ Юлии Самойловой.

Текст заявления опубликован на сайте НОТУ.

"Национальная общественная телерадиокомпания Украины, как вещатель-организатор песенного конкурса Евровидение-2017, выполняет и будет продолжать выполнять решения органов государственной власти Украины, включая решение СБУ о запрете въезда на территорию Украины гражданке Российской Федерации Юлии Самойловой", - сказано в заявлении.

Также в НОТУ отметили, что подготовка к песенному конкурсу Евровидение-2017 нами, как заказчиком-организатором, продолжается в интенсивном режиме.