Новая коалиция в Австрии запретила паранджу
Источник: Українські новини
31.01.2017
Новая коалиция в Австрии приняла решение о запрете ношения паранджи в общественных местах. Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.
"Запрет на антисоциальные символы, такие как паранджа, будет способствовать интеграции", – отметил министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц, комментируя запрет.
Как известно, правящие партии Австрии – Социал-демократическая партия и Австрийская народная партия – объявили о достижении соглашения и сохранении коалиции.
Также новая коалиция объявила о своей программе деятельности, которая включает в себя также и усиление работы по интеграции мигрантов.
Отныне программа интеграции предусматривает обязательные занятия по немецкому языку, а также запрет паранджи.
Стоит напомнить, что первой страной, которая запретила ношение паранджи в публичных местах, была Франция, примеру которой последовали Бельгия, Болгария, Нидерланды.