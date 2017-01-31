Новая коалиция в Австрии запретила паранджу

Источник: Українські новини

Новая коалиция в Австрии приняла решение о запрете ношения паранджи в общественных местах. Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Запрет на антисоциальные символы, такие как паранджа, будет способствовать интеграции", – отметил министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц, комментируя запрет.

Как известно, правящие партии Австрии – Социал-демократическая партия и Австрийская народная партия – объявили о достижении соглашения и сохранении коалиции.

Также новая коалиция объявила о своей программе деятельности, которая включает в себя также и усиление работы по интеграции мигрантов.

Отныне программа интеграции предусматривает обязательные занятия по немецкому языку, а также запрет паранджи.

Стоит напомнить, что первой страной, которая запретила ношение паранджи в публичных местах, была Франция, примеру которой последовали Бельгия, Болгария, Нидерланды.