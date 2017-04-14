Новейшие истребители США отправляются в Европу

Источник: КорреспонденТ.net

США направят группу новейших истребителей F-35A Lightning II в Европу для участия в учениях. Пентагон объявил об этом у себя на странице в Facebook.

Сообщается, что истребители прибудут в Европу 15-16 апреля и в течении нескольких недель будут принимать участие в учениях с самолетами НАТО в рамках инициативы по обеспечению европейской безопасности.

"Эти учения знаменуют собой важную веху и естественное развитие программы истребителя F-35, позволяющие ВВС вновь продемонстрировать оперативные возможности самолетов-истребителей пятого поколения", - сказано в сообщении.