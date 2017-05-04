Новорожденная внучка Фарион Эва вызвала скандал в соцсетях

Источник: Українські новини

У бывшего депутата Верховной Рады и члена "ВО Свобода" Ирины Фарион родилась внучка, которую назвали Эвой.

Об этом сама Фарион написала на собственной странице в Facebook.

"Господа! Спасибо Господу за большое счастье сегодня: рождение внученки Эвы...", - написала Фарион в соцсети.

Имя внучки политика вызвало уточняющие вопросы в сети, подписчики Фарион хотели знать имя девочки - Эва или все-же Ева. В ответ на расспросы, политик вышла из себя и устроила "разнос" своим подписчикам.

"То теперь будете знать ту украинку с прекрасным именем Эва, что означает с жидовского "жизнь", - заявила она.