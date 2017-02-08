Новый глава Нацполиции Князев задекларировал 2 квартиры и земельные участки

Источник: Українські новини

Руководитель Национальной полиции Сергей Князев задекларировал 2 квартиры, 2 земельных участка, 200 тыс. гривен, 2 тыс. долларов и 1,5 тыс. евро наличными в 2015 году.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

Князев задекларировал квартиру в Чабанах Киевской области площадью 87,5 кв. м, 25% которой находится в его собственности, квартиру в Броварах Киевской области площадью 74,9 кв. м, которая у него в 100% собственности.

Также он задекларировал 2 земельных участка площадью по 1 тыс. кв. м, которые расположены в Житомирской и Киевской областях.

Князев задекларировал доход от отчуждения недвижимого имущества в размере 366 тыс. гривен, а также зарплату, которую получил по месту работы в правоохранительных органах Закарпатской и Донецкой областей.