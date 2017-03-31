Фото дня: Порошенко вручили 80-килограммовый щит из осколков российских мин и снарядов

Источник: Українські новини

Во время торжеств по случаю выпуска слушателей Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского, выпускники университета подарили Президенту Украины Петру Порошенко символический щит с крестом Вооруженных Сил Украины, сообщает пресс-служба Минобороны.

Автор композиции - бывший военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады, участник боевых действий на Востоке Украины, сварщик по профессии Сергей Васютин.

Во время боевых действий Сергей получил ранение, после которого уволился из рядов Вооруженных Сил Украины по состоянию здоровья.

Символический щит с крестом, над которым автор работал четыре дня, весит более 80 кг. Он изготовлен из осколков снарядов и мин, которыми российские оккупанты обстреливали мирные города и села Донбасса и боевые позиции украинских военных.

"Этот щит символизирует защиту нашего государства, в котором нуждается сегодня Украина. Каждый осколок в этом щите - это чья-то разрушенная судьба. Наши выпускники, которые выполняли и будут выполнять боевые задачи в районе АТО помогли мне собрать необходимые материалы, – осколки от мин и снарядов, которыми российско-оккупационные войска обстрілють нашу мирную украинскую землю, наши дома и наших защитников. Я посвящаю эту композицию Украинскому народу, волонтерам, добровольцам и Украинским воинам - всем, кто защищает нашу страну от российской агрессии на Востоке. Мы выстоим против врага и победим!" – отметил автор композиции, ветеран антитеррористической операции Сергей Васютин.