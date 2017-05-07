В мае в Литве презентуют знаменитый мариупольский сборник «По живому»

Источник: Мариупольские новости

Мариупольский сборник «По живому» переведен на литовский язык. Об этом сообщила автор проекта известный мариупольский поэт Оксана Стомина.

Напомним, в сборник вошли работы 30 авторов с двух сторон линии разграничения. Из них - 5 поэтов, трое иллюстраторов и фотограф из Мариуполя. В книге опубликованы рассказы, стихи, рисунки и фотографии, отражающие эмоции и мысли людей, переживших ужасы войны на Востоке Украины.

Оксана Стомина отметила, что переводной вариант книги вышел благодаря активной помощи литовской журналистки и прозаика Ирены Поташенко, взявшей на себя функции редактора издания и сделавшей перевод всей прозы сборника. Непростой перевод поэтической части книги был произведён 14 литовскими поэтами, членами Союза писателей Литвы.



Инициатор проекта отметила, что очень благодарна помощи коллег: «Я представляю, как это сложно переводить стихи, но поэты справились с этим великолепно и очень оперативно».





Оксана Стомина уточнила, что презентация мариупольского сборника в Литве состоится в мае.