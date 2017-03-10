О паспортах ДНР/ЛНР

Источник: Айзек Кларк

Как Вы возможно уже знаете, 18 февраля 2017 года президент РФ подписал указ о временном признании документов выданных на территории непризнанных республик.

« временно, на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании минских соглашений»

Хочу напомнить, что сами республики Россией признаны так и не были, что сразу же породило огромное количество проблем и не состыковок. Буквально через несколько дней про российский сегмент сети всколыхнул скандал о том, что российский «сбербанк» отказывается принимать вышеуказанные паспорта как документ удостоверяющий личность. Отдельным распоряжением этот конфликт был улажен, и «сбербанк» обязали признать эти документы, но только его. Другие российские банки по-прежнему ведут дела только с владельцами российских либо же украинских/белорусских паспортов.

Еще через несколько дней Белоруссия полуофициально отказалась пускать на свою территорию владельцев документов выданных на территории ОРДЛО. Так официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковсковский заявил:

«Мы соблюдаем действующее законодательство. При отсутствии у лиц, пересекающих государственную границу, документов, дающих на это право, мы их пропустить не можем»

Более того. По словам того же Бычковского предъявители таких документов будут привлекаться к ответственности «за нарушение правил пребывания иностранных граждан и транзитного проезда через Республику Беларусь» Позже на сайте МВД появилось сообщение о том что большинство таких случаев все же будет рассматриваться в индивидуальном порядке что впрочем не отменяет всего выше заявленного.

Что до Украины то соваться туда с таким паспортом вообще будет крайне не разумно. Поскольку ДНР/ЛНР признаны в Украине террористическими организациями, то обладание сим документом вообще может вылиться в немалые проблемы с законом. И закончится даже тюремным сроком.

Несмотря на все вышеизложенное живущие на территории ОРДЛО граждане Украины активно продолжают эти паспорта получать. Немалую роль в этом играет пропаганда и неявное запугивание граждан.

"ДНР" продолжается масштабная кампания по принуждению населения к получению "паспортов ДНР"

Об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук. По его словам работники "миграционной службы ДНР" распространяют среди населения пенсионного возраста информацию о том, что лица, которые не имеют "паспорта гражданина ДНР", не будут иметь права на оформление наследства для своих родственников, и в случае их смерти имущество умершего будет передано государству.

В Дебальцево, по его информации, среди сотрудников "бюджетной сферы" распространяют информацию, что с апреля заработную плату будут получать только лица, имеющие "паспорт гражданина ДНР" на карточку "Центрального республиканского банка ДНР".