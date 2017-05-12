O.Torvald выступит в финале "Евровидения-2017" в последней пятерке

Источник: Українські новини

Украинская рок-группа O.Torvald выступит под номером 22 в финале международного песенного конкурса "Евровидение".

Об этом говорится в сообщении организаторов конкурса, передают Українські Новини.

По результатам первого отбора в финал прошли исполнитель из Швеции Робин Бенгтссон, группа Sunstroke Project из Молдовы, исполнитель из Португалии Сальвадор Собраль, представительница Азербайджана Дихаж, певица из Греции Деми, исполнительница из Польши Кася Мош, участник из Армении Арцвик, исполнитель из Австралии Исайя, представитель Кипра Овиг, участница из Бельгии Бланш.

Согласно результатам голосования второго полуфинала, за победу будут бороться представитель из Болгарии Кристиан Костов, дуэт из Беларуси Naviband, Жак Худек из Хорватии, исполнитель из Венгрии Джоси Папай, певица из Дании Аня, исполнитель из Израиля IMRI, дуэт из Румынии Илинка и Алекс Флорея, исполнитель JOWST из Норвегии, представительницы Нидерландов OG3NE, участник из Австрии Натан Трент.

Также в финал автоматически попали Украина как страна, принимающая конкурс, и Италия, Великобритания, Испания, Германия, Франция как страны-основательницы "Евровидения".

Финал будет проходить в Киеве 13 мая.