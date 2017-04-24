ОБСЕ приостановила работу патрулей на Донбассе

Источник: КорреспонденТ.net

В ОБСЕ отменила все патрули после подрыва автомобиля миссии, заявил замглавы СММ Александр Хуг на брифинге.

"После инцидента все патрули были возвращены на базы. Сегодня подавляющее большинство, если не все наши патрули были отменены", - сказал Хуг.

В то же время он отметил, что работа патрулей будет во вторник частично восстановлена.

"Завтра мы частично восстановим работу и вернемся к нормальной работе, когда выясним все обстоятельства инцидента. Сейчас мониторинг ситуации осуществляется через камеры, а также из 12 локаций, в которых находятся наши наблюдатели", - пояснил Хуг.