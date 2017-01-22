ОБСЕ заявила о возможном химическом загрязнении всей Донецкой области

Источник: Апостроф

Заместитель главы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что всей территории Донецкой области может грозить химическое загрязнение в случае продолжения боевых действий в районе поселка Новгородское, где находится хранилище химических отходов фенольного завода.

Об этом сообщается на официальном Twitter-аккаунте СММ ОБСЕ в Украине.

Хранилище химических отходов фенольного завода расположено между позициями украинской армии и боевиков, которые находятся в 400 метрах друг от друга.

Хуг подчеркнул, что в указанном районе необходимо установить режим прекращения огня и развести стороны конфликта.