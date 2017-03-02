Обвал шахты во Львовской области: Всех горняков подняли на поверхность
Источник: 112.ua
02.03.2017
Спасатели подняли на поверхность всех горняков, которые находились на шахте "Степная" во Львовской обл., где сегодня произошел взрыв, повлекший обвал горной породы. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.
Напомним, что во Львовской области на шахте № 10 "Степная" ОАО "Львовуголь" произошел взрыв, который привел к обрушению горной породы. На момент взрыва в шахте находились 172 горняка, непосредственно на аварийном участке - 34 человека. По предварительным данным, 8 горняков погибли, 6 были подняты на поверхность с травмами, и судьба еще 20 оставалась неизвестной. По факту гибели шахтеров открыто уголовное дело.
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