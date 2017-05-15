Очереди как в "совке": Почему накануне безвиза так проблематично сделать биометрический паспорт

Источник: 112.ua

Как известно, 11 мая Совет Европейского Союза принял окончательное решение о введении безвизового режима между Украиной и ЕС. Сообщалось, что 17 мая в здании Европарламента состоится подписание соответствующего законодательного акта, а с 11 июня украинцы смогут посещать страны ЕС без виз.

Впрочем, то, что "безвизнаш", было известно намного раньше. И украинцы бросились делать биометрические паспорта, по которым можно ездить в ЕС без виз. В сервисные центры выстроились многолюдные очереди. Сегодня блогер Денис Казанский опубликовал фотографии в сервисный центр на площади Леси Украинки. "Чтобы подать документы на биометрический паспорт, очередь в паспортный сервис нужно занимать с 6 утра. Те, кто приходит в момент открытия, могут не успеть подать документы", - написал он.

Руководитель пресс-службы ГП "Документ" Владимир Полищук рассказал 112.ua, что в центрах обслуживания граждан "Паспортный сервис" в последние дни действительно наблюдается большое оживление. По его словам, оно связано, во-первых, с фактором "сезонности" - накануне летних каникул всегда увеличивается число людей, которые желают оформить загранпаспорт.

В то же время, число обращений за биометрическим паспортом начало расти еще и тогда, как Европарламент проголосовал за безвиз для Украины (6 апреля, - ред). "А после того, как его утвердили на уровне Совета Европы и прозвучала заветная дата, люди бросились массово оформлять паспорта", - сказал Полищук.

Следует отметить, что некоторые пользователи соцсетей сообщали об очередях и возросшем времени ожидания в сервисных центрах еще в начале мая.

По словам Полищука, если ранее оформление (сдача документов, оплата, фотографирование) занимали 15-20 минут, то сейчас это уже несколько часов. И это при том, что руководство ГП "Документ" приняло решение, что центры работают и в субботу, и в воскресенье (неполный день с 10:00 до 16:00). "Сервисные центры открываются в 9 утра, и уже несколько дней мы наблюдаем, что к 8 утра около входа собирается до 40 человек", - говорит Полищук.

При этом центры принимают документы только до 15:00, после этого работают уже с тем объемом документов, который граждане успевают подать до этого времени.

Ситуация осложняется и тем, что в связи с работами по восстановлению защищенных каналов связи (как известно, работа части сервисных центров была остановлена в связи с проверкой, которую проводила СБУ) часть центров по-прежнему не работает. Таким образом, работающие центры приняли дополнительную нагрузку, людей из других городов.

Как известно, 6 апреля все центры "Паспортный сервис", где украинцам предоставляются услуги по оформлению загранпаспортов, приостановили работу по техническим причинам.

В пресс-службе МВД уточнили, что временная остановка оформления и выдачи биометрических документов в центрах предоставления административных услуг и "Паспортных сервисах" на всей территории Украины произошла в связи со следственными действиями СБУ у одного из операторов связи.

Отмечалось, что особенно остро проблему ощутили в Киеве, где значительное количество зарубежных паспортов оформлялось в ЦПАУ и четырех "Паспортных сервисах".

По словам Полищука, по состоянию на сегодняшний день на прием документов пока закрыты сервисные центры в Житомире, Николаеве, Сумах, Хмельницком, Черновцах, в Виннице, Запорожье, Луцке, Тернополе, Херсоне, Черкассах и Кривом Роге. В этих городах центры работают только на выдачу документов.

На прием и выдачу документов сейчас работают 3 сервисных центра в Киеве, по два в Одессе и Львове, по одному в Харькове, Ивано-Франковске, Днепре и Ужгороде.

"До конца этой недели мы ожидаем, что заработают центры в Хмельницком, Луцке и Тернополе. Все 26 центров должны быть разблокированы и, надеюсь, заработают в полном объеме уже до конца месяца", - сказал Полищук.

Он призвал украинцев не штурмовать "Паспортные сервисы" сейчас, а подождать пару недель, тогда очередей точно уже не будет.

Руководитель пресс-службы Государственной миграционной службы Украины Сергей Гунько уточнил нам, что по состоянию на 13 мая в Украине уже выдано 3 млн 318 тыс. биометрических паспортов.

По его словам, на сегодняшний день подразделения миграционной службы работают в штатном режиме, и все желающие могут оформить биометрический загранпаспорт.

Следует отметить, что подразделения миграционной службы в воскресенье, 14 мая, и в понедельник, 15 мая, не работали в связи с выходными. В субботу, 13 мая, работали не полный день. В эти дни, по сообщениям в соцсетях, начался пиковый спрос на документы. Соответственно, будут ли очереди в отделениях миграционной службы, будет ясно завтра, 16 мая.

"Наблюдается сезонный рост спроса на документы для выезда за рубеж, в среднем на 10%. После решения Европарламента незначительно вырос и спрос на биометрические паспорта. Если раньше выдавалось до 10 тысяч паспортов в день, сейчас это число увеличилось до 12 тысяч", - признал Гунько.

Владимир Полищук отметил, что также несколько выросло число обращений за биометрическими паспортами со стороны граждан Украины, живущих на оккупированных территориях Донбасса и Крыма. В то же время Гунько эту информацию опроверг.

Рост числа обращений граждан, проживающих на оккупированных территориях, не фиксируется.

По информации 112.ua, в Миграционной службе не разделяют граждан Украины, которые приехали с оккупированных территорий и намерены туда вернуться, а также тех, кто имеет внутренний паспорт, выданный на оккупированной территории, но постоянно проживает в Украине, как беженец, к примеру. Поэтому, если человек проехал пункт пропуска и к нему не было претензий правоохранительных органов Украины, теоритически, он также может получить биометрический паспорт и воспользоваться правом на безвиз.

"Процедура оформления биометрического загранпаспорта одинакова для всех граждан Украины. С точки зрения юридической, никаких оснований для отказа в выдаче зарегистрированным на оккупированных территориях гражданам Украины сейчас нет. Но мы принимаем решение о выдаче документа только, если можем идентифицировать человека. К сожалению, с гражданами, зарегистрированными на оккупированных территориях, идентификация возможна не всегда", - пояснил Сергей Гунько.

Эксперты отмечают, что ажиотаж на биометрические паспорта не означает, что все украинцы намерены ими воспользоваться в первые же дни действия безвиза. Не исключено, что многие получают документы "про запас".

Коммерческий директор TEZ TOUR в Украине Аркадий Маслов сообщил, что существенного роста продаж туров в Европу пока не наблюдается.

"Возможно, ситуация изменится с окончательным введением "безвиза". Прогнозировать, насколько увеличатся турпотоки в Европу, сейчас достаточно сложно. Платежеспособные туристы, традиционно отдыхающие в Европе, в основном имеют мультивизы в страны Шенгена. Поэтому отмена виз, вероятнее всего, повлияет на продажи туров last minute (горящие туры, - ред), которые ранее были недоступны украинцам", - сказал Маслов.

В других турагенствах уточнили, что самым продаваемым направлением у них остается Турция, что характерно для нынешнего сезона.