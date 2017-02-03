Огромный астероид пронесся возле Земли

Источник: Українські новини

Вчера, 2 февраля, на расстоянии 160 тысяч км от Земли пролетел 20-метровый астероид P10zaUs.

Астероид P10zaUs открыли 30 января 2017 года. На момент открытия околоземный астероид находился в созвездии Малого Льва.

С начала года это уже четвертый астероид, который залетает внутрь орбиты Луны, и пока что самый яркий из них.

Отмечается, что за размером астероид был такой же, как Челябинский.