Огромный астероид пронесся возле Земли
Источник: Українські новини
03.02.2017
Вчера, 2 февраля, на расстоянии 160 тысяч км от Земли пролетел 20-метровый астероид P10zaUs.
Астероид P10zaUs открыли 30 января 2017 года. На момент открытия околоземный астероид находился в созвездии Малого Льва.
С начала года это уже четвертый астероид, который залетает внутрь орбиты Луны, и пока что самый яркий из них.
Отмечается, что за размером астероид был такой же, как Челябинский.
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