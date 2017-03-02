Окончательно безвиз для Украины в ЕС должны утвердить в мае, а в силу решение может вступить уже в июне

Источник: 112.ua

Окончательное утверждение безвизового режима для граждан Украины должно состояться на заседании Совета ЕС по иностранным делам, которое состоится 11 мая.

Об этом этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на источники в ЕС.

Сообщается, что календарный график был неформально согласован между европейскими институтами и странами-членами. В соответствии с ним, после одобрения Советом ЕС 11 мая документ будет подписан 15 мая, а безвизовый режим вступит в силу ориентировочно с 11 июня.

Напомним, 2 марта Комитет постоянных представителей стран-членов ЕС на встрече в Брюсселе формально примет решение о визовой либерализации для Украины.

28 февраля Европарламент и Еврокомиссия одобрили запуск визовой либерализации для Украины. В апреле его должны рассмотреть в Европарламенте, в мае - принять в Совете ЕС.