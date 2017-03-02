Окончательно безвиз для Украины в ЕС должны утвердить в мае, а в силу решение может вступить уже в июне
Источник: 112.ua
02.03.2017
Окончательное утверждение безвизового режима для граждан Украины должно состояться на заседании Совета ЕС по иностранным делам, которое состоится 11 мая.
Об этом этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на источники в ЕС.
Сообщается, что календарный график был неформально согласован между европейскими институтами и странами-членами. В соответствии с ним, после одобрения Советом ЕС 11 мая документ будет подписан 15 мая, а безвизовый режим вступит в силу ориентировочно с 11 июня.
Напомним, 2 марта Комитет постоянных представителей стран-членов ЕС на встрече в Брюсселе формально примет решение о визовой либерализации для Украины.
28 февраля Европарламент и Еврокомиссия одобрили запуск визовой либерализации для Украины. В апреле его должны рассмотреть в Европарламенте, в мае - принять в Совете ЕС.