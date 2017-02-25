Олифер назвала итоги экстренной видеоконференции контактной группы

Источник: РБК-УКРАИНА

Состоялась внеплановая видеоконференция Трехсторонней контактной группы с участием представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, СЦКК и приглашением представителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщила спикер представителя Украины в контактной группе, экс-президента Леонида Кучмы Дарья Олифер в своем Facebook.

"Донецкая фильтровальная станция повреждена, тысячи людей остались без воды. Это последствия нарушения режима прекращения огня. Для обеспечения проведения ремонтных работ Трехсторонняя контактная группа призвала ОРДО обеспечить режим тишины", - говорится в сообщении. Также, по данным Олифер, контактная группа призвала ОРДО провести расследование инцидентов, связанных с обстрелом безоружного патруля СММ ОБСЕ и захватом беспилотника СММ ОБСЕ.



