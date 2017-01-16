Олланд довольно резко отреагировал на слова Трампа

Источник: Українські новини

Европейский союз не нуждается в советах извне относительно того, что ему делать, заявил президент Франции Франсуа Олланд в ответ на критические слова новоизбранного президента США Дональда Трампа, сообщает France-Presse.

"Я заверяю вас, что Европа всегда будет готова продолжать трансатлантическое сотрудничество, но будет следовать своим интересам и ценностям. Нам не нужны советы извне относительно того, что нам делать",- приводит агентство заявление Олланда, которое он сделал во время церемонии награждения посла США.

Как сообщали Українські Новини, Трамп спрогнозировал распад ЕС, раскритиковал политику Меркель и назвал НАТО устаревшим.