Олланд о Ле Пен во втором туре: Угроза для Франции

Источник: КорреспонденТ.net

Французский президент Франсуа Олланд заявил, что присутствие во втором туре выборов кандидата от партии Национальный фронт Марин Ле Пен является угрозой для Франции, передает La Libre.

Во второй тур президентских выборов во Франции вышли экс-министр экономики Эммануэль Макрон с 23,75 процентами голосов и лидер партии Национальный фронт Марин Ле Пен с 21,53 процентами.

"Присутствие ультраправого (кандидата - ред.) во втором туре (выборов президента - ред.) — это риск для страны", - сказал Олланд.

Он также заявил, что поддержит во втором туре кандидатуру экс-министра экономики Эммануэля Макрона.

"На фоне обострения угрозы терроризма крайние правые разделяют Францию, клеймят некоторых из наших граждан. Столкнувшись с таким риском, я не вижу возможности промолчать. Со своей стороны, я буду голосовать за Эммануэля Макрона", - отметил Олланд.