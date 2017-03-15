ООН о конфискации компаний: Военное преступление

Источник: КорреспонденТ.net

В ООН "национализацию" украинских предприятий в ДНР и ЛНР назвали военное преступление. Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.



В документе сказано, что в организации обеспокоены планами вооруженных групп, о введении "национализации", или "внешнего управления" на частных предприятиях, в том числе в металлургических и угольных компаниях. "Захват частной собственности в контексте вооруженного конфликта может считаться военным преступлением мародерства", - отмечают в сообщении.

"Такие попытки ставят под угрозу лиц, работающих в опасных и неурегулированных условиях в горнодобывающей и металлургической промышленностях на территориях, контролируемых вооруженными группами в Донецкой и Луганской областях", - говорят в ООН.