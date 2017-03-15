ООН о конфискации компаний: Военное преступление
Источник: КорреспонденТ.net
15.03.2017
В ООН "национализацию" украинских предприятий в ДНР и ЛНР назвали военное преступление. Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.
В документе сказано, что в организации обеспокоены планами вооруженных групп, о введении "национализации", или "внешнего управления" на частных предприятиях, в том числе в металлургических и угольных компаниях.
"Захват частной собственности в контексте вооруженного конфликта может считаться военным преступлением мародерства", - отмечают в сообщении.
"Такие попытки ставят под угрозу лиц, работающих в опасных и неурегулированных условиях в горнодобывающей и металлургической промышленностях на территориях, контролируемых вооруженными группами в Донецкой и Луганской областях", - говорят в ООН.
В то же время в ООН обеспокоены блокадой Донбасса. Блокада угрожает функционированию важной инфраструктуры на востоке Украины.
Ранее был опубликован список конфискованных предприятий в ДНР.
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