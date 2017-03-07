ООН: В феврале на Донбассе рекордное число жертв

Источник: КорреспонденТ.net

На Донбассе за 28 дней февраля года погибли 11 мирных жителей, еще 62 получили ранения. Как сообщает пресс-служба Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, это стало самым высоким показателем с августа 2016 года.

Рост числа жертв обусловлен эскалацией боевых действий в районе Авдеевки, Донецка, Макеевки с 29 января по 3 февраля 2017 года. Также, по данным ООН, с начала марта в Донбассе были ранены восемь гражданских.



