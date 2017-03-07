ООН: В феврале на Донбассе рекордное число жертв
Источник: КорреспонденТ.net
07.03.2017
На Донбассе за 28 дней февраля года погибли 11 мирных жителей, еще 62 получили ранения. Как сообщает пресс-служба Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, это стало самым высоким показателем с августа 2016 года.
Рост числа жертв обусловлен эскалацией боевых действий в районе Авдеевки, Донецка, Макеевки с 29 января по 3 февраля 2017 года. Также, по данным ООН, с начала марта в Донбассе были ранены восемь гражданских.
Всего с середины апреля 2014 по 5 марта 2017 года, по данным ООН, были убиты более 2 тысяч мирных жителей, а число раненых оценивается в 7-9 тысяч человек.
Ранее в ООН сообщали, что число погибших и раненых мирных жителей в результате конфликта на Донбассе в первые два месяца 2017 года удвоилось по сравнению с ноябрем-декабрем прошлого года, составив 111 человек.
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