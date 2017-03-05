ООН заявила о двукратном увеличении числа жертв на Донбассе с конца 2016 года

Источник: 112.ua

Управление по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ) обнародовало доклад, в котором говорится, что число погибших и раненых мирных жителей в результате конфликта на востоке Украины в первые два месяца 2017 года удвоилось по сравнению с ноябрем-декабрем 2016 года.

"С начала года УВКПЧ (Управление верховного комиссара ООН по правам человека) подтвердило 111 жертв среди мирных жителей (20 убитых и 91 раненый) по сравнению с 51 в ноябре-декабре 2016 года", — говорится в тексте доклада.

В документе подчеркивается, что чаще всего люди погибали или получали ранения в результате артиллерийских обстрелов, а также обстрелов из танков и систем залпового огня.

Кроме того, уточняется, что с начала военного конфликта на Донбассе были убиты более 2 тыс. мирных жителей и до 7 тыс. получили ранения.

"Это осторожные оценки УВКПЧ, основанные на доступной информации. Полагаем, что реальное число жертв выше", — добавили в ведомстве.