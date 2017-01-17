Оппоблок оголосив війну Жебрівському. Той наступив на хвіст бізнесу екс-регіоналів і вимагає розмовляти українською

Источник: Новий погляд

Опозиційний блок вимагає звільнення голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського.



В оприлюдненій партією заяві, яку широко коментує одіозний Олександр Вілкул, зокрема, сказано: «Державний службовець не має права втручатися в діяльність бізнесу і висловлювати погрози, подібні заяві Жебрівського на прес-конференції в Краматорську…».



Крім того екс-регіоналів обурює діяльність Жебрівського у сфері створення територіальних громад, бо, як випливає із заяви, не допускає до формування громад представників бізнесу.



«Місцеві громади формуються для поліпшення життя людей. Цілком природньою є участь у формуванні громад представників бізнесу, які дають роботу значній частині жителів регіону. Завдання керівництва області - сприяти діяльності бізнесу, який вирішує соціально-економічні проблеми регіону.», - йдеться у заяві Оппоблоку.



«Такий підхід П. Жебрівського до роботи на чолі Донецької області не випадковий. Ще півтора роки тому, при призначенні на посаду, він образив жителів регіону заявою про «вату в голові». Сьогодні він продовжує ту ж лінію, намагаючись диктувати Донбасу, як йому жити і як формувати місцеву владу», - зазначають екс-регіонали.



Відтак Опозиційний блок вимагає звільнення Жебрівського «як людини, яка не здатна керувати Донецькою областю», бо «регіон має очолити фахівець в галузі управління, який поважає жителів регіону і працює для них»



Це вже не перша спроба представників старої гвардії Януковича витіснити з регіону Павла Жебрівського. Властиво спроби ці почалися одразу після призначення. Показово, що загостреність «почуттів» до керманича Донеччини у Бойка, Вілкула та компанії з’явилася після 11 січня. Саме того дня голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації зобов'язав підлеглих на роботі користуватися виключно українською мовою. "Сьогодні підписав Розпорядження "Про застосування державної мови працівниками облдержадміністрації під час виконання своїх посадових обов'язків". Віднині у Донецькій обласній військово-цивільній адміністрації переходимо на послуговування виключно українською мовою", - повідомив Жебрівський 11 квітня на своїй сторінці у Фейсбук.



Очільник Донецької ОДА додав, що минулого року для працівників адміністрації двічі проводилися курси ділової української мови, потім вони перевірили свої знання на Радіодиктанти національної єдності. Тепер Жебрівський хоче, щоб його підлеглі вивчили англійську мову – у 2017 році для них будуть організовані відповідні курси.



Однак, знаючи «політичну принциповість» колишніх господарів Донбасу, зрозуміло, що мова – це далеко не єдине, що їх турбує. Ініційоване Жебрівським переведенням всіх бюджетних закупівель у прозорі механізми позбавило багатьох із місцевих князьків «відкатів» і наддоходів. Останньою краплею можна вважати попередження Жебрівського не втручатися у політику, а займатися економікою і створенням робочих місць. Звідси і ростуть ноги у заяви оппоблоківців. При чому, очевидно: їхні грошові інтереси були защемлені настільки сильно, що вони не подумали навіть над всією абсурдністю своїх звинувачень. Публічно підігруючи цивілізованій думці про відмежування бізнесу від політики, вони водночас вимагають впускати своїх бізнесменів у владу.



Зрештою, в атаці екс-регіоналів на Павла Жебрівського нічого сенсаційного немає. Найбільше цікавить інше: наскільки сильні позиції старої гвардії Януковича і наскільки вона може впливати на центральну владу, вимагаючи від неї кадрових рішень?