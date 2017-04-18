Оппозиция Турции подала запрос об отмене референдума

Источник: КорреспонденТ.net

В Турции оппозиция направила запрос в высшую избирательную комиссию об аннулировании результатов референдума по изменениям в конституции страны.

Об этом сообщили в турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии, передает Reuters.

В заявлении партии подчеркивается, что при подсчете результатов голосования учитывались бюллетени, на которые не были проставлены необходимые печати.

Отметим, что ранее в Совете Европе заявили, что в Турции могли подтасовать миллионы голосов. Также в ОБСЕ раскритиковали референдум в Турции.