Оппозиция Турции подала запрос об отмене референдума
Источник: КорреспонденТ.net
18.04.2017
В Турции оппозиция направила запрос в высшую избирательную комиссию об аннулировании результатов референдума по изменениям в конституции страны.
Об этом сообщили в турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии, передает Reuters.
В заявлении партии подчеркивается, что при подсчете результатов голосования учитывались бюллетени, на которые не были проставлены необходимые печати.
Отметим, что ранее в Совете Европе заявили, что в Турции могли подтасовать миллионы голосов. Также в ОБСЕ раскритиковали референдум в Турции.
Поделиться:
Записей не найдено.