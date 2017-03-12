Определен участник Евровидения-2017 от России

Источник: КорреспонденТ.net

Россия на конкурсе Евровидение 2017 в Киеве представит 27-летняя Юлия Самойлова, сообщает Первый канал.

Юлия Самойлова на конкурсе исполнит композицию Flame Is Burning.

Артистка известна тем, что открывала Паралимпийские игры-2014. Большую популярность она получила после того как стала финалисткой третьего сезона песенного проекта Аллы Пугачевой "Фактор А".

Девушка с детства имеет первую группу инвалидности после неудачной прививки от полиомиелита и передвигается на инвалидной коляске.

Напомним, что полуфиналы конкурса пройдут в Киеве 9 и 11 мая, финал - 12 мая. В конкурсе примут участие музыканты из 43 стран.