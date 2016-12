Определены лучшие и худшие туристические слоганы стран мира

Источник: Українські новини

Почти все страны мира, стараясь привлечь туристов, обзавелись слоганами. Из них получилась отличная карта, на которой отмечены как наиболее удачные "девизы", так и двусмысленные.

Недавно была опубликована карта туристических слоганов всех стран мира на английском языке. Британская The Telegraph выбрала самые удачные и неудачные из них. Худшим по версии издания слоганом признан венгерский: "Венгрия — больше, чем вы ожидаете", пишет "Моя планета".

Также в список неудачных попали фразы, призванные заманивать туристов в Словакию ("Путешествие в Словакию — хорошая идея"), Тунис (I feel like Tunisia, довольно сложная для перевода многозначная игра слов, один из вариантов — "Я чувствую, как Тунис"), Литву ("Реальность прекрасна", другой возможный вариант — "Реал прекрасен". Слоган подошел бы для Мадрида), Гондурас ("Всё здесь"), Эквадор ("Все, что вам нужно, — Эквадор". Ну не уверены. — Прим. "МП").

Четыре страны, к примеру, тянут на себя одеяло "колыбели цивилизации": Мозамбик ("Вернитесь туда, где все начиналось"), Эфиопия ("Земля происхождения"), Египет ("Где все начиналось") и Израиль ("Земля созидания").

Ряд стран выбрали смелые слоганы. Бельгия заявила, что является The place to be (буквально "Место, чтобы быть"). В то же время Эстония для столь небольшой страны использовала эпитет "эпический" (Epic Estonia). США утверждают, что "Все в пределах вашей досягаемости" несмотря на то, что эта страна является третьей по величине на планете.

Министерства туризма некоторых стран подошли к делу максимально просто. В результате на карте появилась "Невероятная Индия", "Прекрасный Бангладеш" и "Блестящий Барбадос".

Другие государства проявили смекалку. Наиболее привлекательными получились лозунги у Джибути (Djibeauty; игра слов: beauty по-английски — "красота"), Марокко (Much mor, обыгрывается английское выражение "еще больше", где вместо more идет mor, сокращение от Morocco), Греция ("Классика на все времена"), Кабо-Верде ("Никакого стресса"), Турция ("Будьте нашим гостем"), Норвегия ("Заряжена природой") и Латвия ("Лучше наслаждаться медленно").

Российский слоган "Открой свою Россию" не вошел в число лучших по версии британской газеты, но и в списке худших не оказался, оставшись в стороне наряду с канадским "Продолжайте исследовать", китайским "Китай как никогда раньше" и казахстанским "Страна чудес".

Нельзя пропустить и туристические лозунги Украины (It’s all about U — "Это все о тебе", где U можно прочитать как you, "ты", и как первую букву страны), Таджикистана ("Ощутите дружбу"), Киргизии ("Оазис Великого шелкового пути") и Монголии ("Давайте кочевать"), которые тоже достойны быть включенными в список лучших слоганов.