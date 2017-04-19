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Опубликован список экипажа затонувшего судна

Источник: КорреспонденТ.net

19.04.2017

В Сеть попал список экипажа сухогруза Герои Арсенала, который затонул в Керченском проливе.
 
На борту затонувшего судна находились 11 мужчин и одна женщина – кок.
 
Список экипажа сухогруза "Герои Арсенала":
  • Глазко И. – Украина
  • Ведерников А. – Россия
  • Меснянкин А. – Украина
  • Синюк Д. – Украина
  • Патеев Д. – Россия
  • Пантюхов А. – Украина
  • Каджая Л. – Грузия
  • Ганчевский Н . – Украина
  • Бицюра А. – Украина
  • Черненко К. – Украина
  • Гончаренко А. – Украина
  • Свечкарь М. – Украина (кок)
В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция. По информации следователей, которые находятся в районе крушения, спасатели смогли вытащить из воды троих моряков, информация об остальных членах экипажа уточняется.
 
По предварительной информации, сухогруз следовал из Азова Ростовской области в Турцию под панамским флагом с грузом зерна. Из-за сильного шторма судно раскололось надвое и затонуло. 
 
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