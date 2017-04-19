Опубликован список экипажа затонувшего судна
Источник: КорреспонденТ.net
19.04.2017
В Сеть попал список экипажа сухогруза Герои Арсенала, который затонул в Керченском проливе.
На борту затонувшего судна находились 11 мужчин и одна женщина – кок.
Список экипажа сухогруза "Герои Арсенала":
- Глазко И. – Украина
- Ведерников А. – Россия
- Меснянкин А. – Украина
- Синюк Д. – Украина
- Патеев Д. – Россия
- Пантюхов А. – Украина
- Каджая Л. – Грузия
- Ганчевский Н . – Украина
- Бицюра А. – Украина
- Черненко К. – Украина
- Гончаренко А. – Украина
- Свечкарь М. – Украина (кок)
В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция. По информации следователей, которые находятся в районе крушения, спасатели смогли вытащить из воды троих моряков, информация об остальных членах экипажа уточняется.
По предварительной информации, сухогруз следовал из Азова Ростовской области в Турцию под панамским флагом с грузом зерна. Из-за сильного шторма судно раскололось надвое и затонуло.
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