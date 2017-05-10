Опубликовано фото нового главы полиции Днепропетровской области в красной кофте с надписью "СССР"

Источник: Українські новини

Журналист Роман Синицин опубликовал фотографию, на которой новый глава полиции Днепропетровской области Виталий Глуховеря одет в красную спортивную кофту с большой надписью "СССР". Об этом он написал на своей странице в Facebook, передают Українські Новини.

"Знакомьтесь, Виталик. Глуховеря. Новый глава полиции Днепропетровской области. Который пришел на смену предыдущему, который допустил ситуацию, когда полиция совместно с титушней избила участников и ветеранов АТО, которые протестовали против ватного "бессмертного полка" и советской символики в рядах участников "бессмертного полка". Антон Геращенко утверждает, что Виталик прекрасно знает обстановку в области", - пишет Синицин.