ОПЗ остановят и передадут в аренду с 1 января

Источник: Українські новини

Фонд государственного имущества намерен 1 января 2017 года остановить производственные мощности Одесского припортового завода (ОПЗ) и в течение трех месяцев (до апреля) передать предприятие в аренду.

По информации источника, передача в аренду предприятия позволит ОПЗ начать выплачивать долг Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины".

Кабмин одобрил реструктуризацию долга в размере более 1,5 млрд гривен крупного производителя аммиака и карбамида Одесского припортового завода (ОПЗ) перед "Нефтегазом".

Долг реструктуризирован на два года с началом выплат 1 апреля 2017 года.