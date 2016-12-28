Вечернирй Мариуполь

Вечерний Мариуполь RSS Интернет-газета

Новости » Мир » ОПЗ остановят и передадут в аренду с 1 января

ОПЗ остановят и передадут в аренду с 1 января

Источник: Українські новини

28.12.2016

Фонд государственного имущества намерен 1 января 2017 года остановить производственные мощности Одесского припортового завода (ОПЗ) и в течение трех месяцев (до апреля) передать предприятие в аренду.

По информации источника, передача в аренду предприятия позволит ОПЗ начать выплачивать долг Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины". 
Кабмин одобрил реструктуризацию долга в размере более 1,5 млрд гривен крупного производителя аммиака и карбамида Одесского припортового завода (ОПЗ) перед "Нефтегазом".

Долг реструктуризирован на два года с началом выплат 1 апреля 2017 года.

 
Коста-Рика отменила визы для украинцев на поездки до 90 дней
1С 7.7 Настройка
Свободно