Организаторы показали, как будет выглядеть городок Евровидения-2017 на Крещатике

Источник: Українські новини

официальная фан-зона песенного конкурса Евровидения 2017 под названием Eurovision Village расположится в центре Киева на Крещатике (от улицы Прорезной до улицы Богдана Хмельницкого). Об этом сообщает UA:Перший.

В течение десяти дней, с 4 по 14 мая, эта часть города будет жить в ритме Евровидение.

В Eurovision Village установят вторую по размерам сцену песенного конкурса после арены в МВЦ, где будут выступать конкурсанты Евровидение-2017, украинские исполнители, а также будут представлены различные творческие проекты.

На четырех экранах, установленных на территории Городка Евровидения, будут транслироваться оба полуфинала и финал конкурса, а также церемонии открытия и красной дорожки. Увидеть эти события в прямом эфире можно будет из любой части фан-зоны.