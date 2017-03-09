Ощадбанк и Укрэксимбанк снова докапитализируют

Источник: КорреспонденТ.net

Правительство Украины решило докапитализировать государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк на 5,4 млрд и 4,7 млрд гривен соответственно. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании Кабмина 6 марта, сообщается на сайте правительства.

Увеличение уставного капитала банков произойдет путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа в обмен на акции банков. Для докапитализации будут выпущены ОВГЗ сроком обращения до 15 лет со ставкой доходности 9% годовых.

"Указанное решение обеспечит дальнейшее стабильное функционирование и развитие государственных банков, что является залогом защиты прав его вкладчиков и других кредиторов банка", – говорится в пояснительной записке к решению Кабмина.

Отметим, это уже вторая докапитализация этих двух банков в этом году. В результате уставный капитал Ощадбанка должен достичь 43,7 млрд гривен, а Укрэксимбанка – 38,7 млрд гривен.