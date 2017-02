Оскар-2017: все победители

Источник: Корреспондент.net

В Голливуде вручили премии Оскар-2017. "Ла-Ла-Лэнд" лучшим фильмом не стал. Полный список лауреатов.

Главное о 89-й кинопремии

Дата вручения: 26 февраля 2017 г.

Место: Dolby Theatre, Лос-Анджелес. Ранее театр был известен как "Кодак"

Ведущий: комик Джимми Киммел

Количество номинаций: 25

Объявление номинантов: 24 января 2017 г.

Главный номинант: американский мюзикл Ла-Ла-Лэнд с 14 номинациями. Выиграно номинаций - 6.

Лучший фильм: Лунный свет.

Лучшая актриса - Эмма Стоун (Ла-Ла-Лэнд).

Лучший актер - Кейси Аффлек (Манчестер у моря).

Лучший режиссер - Дэмьен Шазелл (Ла-Ла-Лэнд).

Победители почетного Оскара-2017

Лауреаты кинопремии Оскар 2017 года - в номинации "Почетная награда киноакадемии" - стали известны в начале осени 2016 года. Почетный Оскар-2017 получили:

Китайский актер Джеки Чан

Британский монтажер Энн В. Коутс

Кастинг-директор Линн Сталмастер

Режиссер-документалист Фредерик Вайсман.

Почетный Оскар присуждается не за конкретный год и фильм, а за достижения в области кинематографа, для которых нет категорий, а также за вклад в киноиндустрию в целом.

Все номинанты и победители Оскара-2017: полный список

Номинация Лучший фильм

"Ла-Ла Лэнд" (La La Land)

"Лев" (Lion)

"Лунный свет" (Moonlight)

"Любой ценой" (Hell or Hight Water)

"Манчестер у моря" (Manchester By the Sea)

"Ограды" (Fences)

"По соображениям совести" (Hacksaw Ridge)

"Прибытие" (Arrival)

"Скрытые фигуры" (Hidden Figures)

Номинация Лучший режиссер

Дэмьен Шазелл - "Ла-Ла Лэнд"

Дени Вильнев - "Прибытие"

Барри Дженкинс - "Лунный свет"

Кеннет Лонерган - "Манчестер у моря"

Мел Гибсон - "По соображениям совести"

Номинация Лучший актер

Вигго Мортенсен - "Капитан Фантастик"

Дензел Вашингтон - "Ограды"

Райан Гослинг - "Ла-Ла Лэнд"

Кейси Аффлек - "Манчестер у моря"

Эндрю Гарфилд - "По соображениям совести"

Номинация Лучшая актриса

Натали Портман - "Джеки"

Эмма Стоун - "Ла-Ла Лэнд"

Изабель Юппер - "Она"

Мерил Стрип - "Флоренс Фостер Дженкинс"

Рут Нега - "Лавинг"

Номинация Лучший актер второго плана

Дев Патель - "Лев"

Лукас Хеджес, "Манчестер у моря"

Махершала Али - "Лунный свет"

Джефф Бриджес - "Любой ценой"

Майкл Шеннон - "Под покровом ночи"

Номинация Лучшая актриса второго плана

Николь Кидман - "Лев"

Октавия Спенсер - "Скрытые фигуры"

Мишель Уильямс - "Манчестер у моря"

Виола Дэвис - "Ограды"

Наоми Харрис - "Лунный свет"

Номинация Лучший оригинальный сценарий

Дэмьен Шазелл - "Ла-Ла Лэнд"

Майк Миллз, "Женщины XX века"

Кеннет Лонерган - "Манчестер у моря"

Йоргос Лантимос, Эфтимис Филиппоу, "Лобстер"

Тейлор Шеридан - "Любой ценой"

Номинация Лучший адаптированный сценарий

Эрик Хайссерер - "Прибытие"

Люк Дейвис - "Лев"

Огаст Уилсон - "Ограды"

Элисон Шредер, Тед Мелфи, "Скрытые фигуры"

Барри Дженкинс - "Лунный свет"

Номинация Лучшая операторская работа

Григ Фрейзер, "Лев"

Джеймс Лэкстон, "Лунный свет"

Линус Сандрегн, "Ла-Ла Лэнд"

Родриго Прието, "Молчание"

Брэдфорд Янг, "Прибытие"

Номинация Лучший дизайн костюмов

Коллин Этвуд, "Фантастические твари и где они обитают"

Консолата Бойл, "Флоренс Фостер Дженкинс"

Мадлин Фонтен, "Джеки"

Мэри Зофрис, "Ла-Ла Лэнд"

Джоанна Джонстон, "Союзники"

Номинация Лучший монтаж

Джо Уолкер, "Прибытие"

Джон Гилберт, "По соображениям совести"

Джейк Робертс, "Любой ценой"

Джои МакМиллон, Нэт Сандерс, "Лунный свет"

Том Кросс, "Ла-Ла Лэнд"

Номинация Лучший грим и прически

Лав Ларсон, Ева Кон Бар, "Вторая жизнь Уве"

Энн Кэролл, Джоэл Харлоу, "Стартрек: Бесконечность"

Алессандро Бертолацци, Джорджо Григориани, Кристофер Нельсон, "Отряд самоубийц"

Номинация Лучшая музыка

"Ла-Ла Лэнд", Джастин Гурвиц

"Лев", Дастин О'Халлоран

"Лунный свет", Николас Бриттел

"Джеки", Мика Леви

"Пассажиры", Томас Ньюман

Номинация Лучшая песня

Audition ("Ла-Ла Лэнд")

City of Stars ("Ла-Ла Лэнд")

How Far I'll Go ("Моана")

Can't Stop The Feeling! ("Тролли")

The Empty Chair ("Джим: История Джеймса Фоули")

Номинация Лучшая работа художника-постановщика

"Прибытие"

"Фантастические твари и где они обитают"

"Да здравствует Цезарь!"

"Пассажиры"

"Ла-Ла Лэнд"

Номинация Лучший звуковой монтаж

"Прибытие"

"Глубоководный горизонт"

"По соображениям совести"

"Ла-Ла Лэнд"

Чудо на Гудзоне"

Номинация Лучший звук

"Прибытие"

"По соображениям совести"

"Ла-Ла Лэнд"

"Изгой-один: Звездные войны. Истории"

"13 часов: Тайные солдаты Бенгази"

Номинация Лучшие визуальные эффекты

"Глубоководный горизонт"

"Доктор Стрэндж"

"Книга джунглей"

"Кубо. Легенда о самурае"

"Изгой-один: Звездные войны. Истории"

Номинация Лучший анимационный полнометражный фильм

"Зверополис"

"Кубо. Легенда о самурае"

"Моана"

"Красная черепаха"

"Жизнь кабачка"

Номинация Лучший фильм на иностранном языке

"Танна", Австралия, Мартин Батлер, Бэнтли Дин

"Моя земля", Дания, Мартин Зандвлиет

"Коммивояжер", Иран, Асгар Фархади

"Вторая жизнь Уве", Швеция, Ханнес Холм

"Тони Эрдманн", Германия, Марен Аде

Номинация Лучший документальный полнометражный фильм

"Я вам не негр", Рауль Пек

"Анимированная жизнь", Роджер Росс Уильямс

"О. Джей: Сделано в Америке", Эзра Эдельман

"Тринадцатая", Ава ДюВерней

"Море в огне", Жанфранко Роси, Донателла Палермо

Номинация Лучший документальный короткометражный фильм

"Крайности"

"4,1 мили"

"Скрипка Джо"

"Ватани: Моя родина"

"Белые шлемы"

Номинация Лучший анимационный короткометражный фильм

"Жемчужина"

"Песочник"

"Грушевый сидр и сигареты"

"Слепая Вайша"

"Время взаймы"

Номинация Лучший художественный короткометражный фильм

"Таймкод"

"Тихие ночи"

"Женщина и поезд"

"Враги внутри страны"

"Пой"

Кто не попал в шорт-лист номинантов на Оскар-2017

Украинский документальный фильм "Украинские шерифы" режиссера Романа Бондарчука, выдвинутый на Оскар-2017 в категории "Лучший иностранный фильм", не попал в список номинантов.

Этот фильм ранее завоевал специальный приз жюри Амстердамского кинофестиваля документальных фильмов (IDFA).

Кинолента повествует о двух братьях из села в Херсонской области, которые в связи с отсутствием милиции взяли функции правоохранителей на себя. Братья решают семейные конфликты, пресекают драки, ищут пропавших, а когда на страну нападает враг, идут ее защищать.

Фильм российского режиссера Андрея Кончаловского "Рай",также выдвинутый в категории "Лучший иностранный фильм", тоже не попал в число номинантов.

На Венецианском кинофестивале Кончаловский был удостоен "Серебряного льва" за режиссуру в этой ленте.

Действие фильма разворачивается во времена Второй мировой. Главная героиня Ольга, русская аристократка и эмигрантка, арестована нацистами за то, что прячет еврейских детей. В тюрьме ею увлекается француз-коллаборационист, который ведет ее дело и в обмен на интим готов смягчить ее участь. Ольга готова на все, но события принимают неожиданный поворот.

Ее отправляют в концентрационный лагерь, там она встречает высокопоставленного немецкого офицера СС, который любит Ольгу издавна. У пары завязываются болезненные отношения. Хельмут решает бежать с Ольгой. Однако постепенно представление Ольги о Рае меняется.