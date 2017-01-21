Останки Александра Олеся перевезут в Украину до конца следующей недели

Источник: Українські новини

Останки украинского писателя Александра Олеся перевезут в Украину до конца следующей недели.

Об этом сообщил в субботу на вечере памяти поэта в Праге поверенный Украины в Чешской Республике Зиновий Гошовский, передает Радио Свобода.

"Мы получили все разрешения. Это была сложная процедура по чешским законам. В середине недели будет прощание в Праге", - сообщил дипломат.

Александр Олесь умер и похоронен на Ольшанском кладбище в Праге в 1944 году, вскоре после того, как получил сообщение о гибели сына Олега Ольжича.

В начале января 2017 года в Чехии эксгумировали останки Александра Олеся (Кандыбы) и его жены Веры. Эксгумация была вызвана особенностями чешского законодательства: за место захоронения умершего нужно платить ренту, и семья мужчины, который это делал и имел на могилу право собственности, решила после его смерти похоронить его на том месте.