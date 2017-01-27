Отель в Перу из-за сильного ливня провалился в реку

Источник: РБК-УКРАИНА

Из-за сильного ливня в Перу трехэтажный отель подмыло водой, в результате чего он рухнул в реку. Об этом сообщает Euronews. "Отель колониальной эпохи на фоне сильных дождей в Перу рухнул в реку. Дождь начался в среду во второй половине дня, и не прекращался 10 часов подряд", - говорится в сообщении. Местные СМИ сообщают, что в результате инцидента никто не пострадал, поскольку все постояльцы были эвакуированы заранее.

