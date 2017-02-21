Отношения США с РФ улучшатся только после выполнения "Минска" и возвращения Украине Крыма

Источник: Українські новини

Постоянный представитель США в Организации Объединенных Наций Никки Хейли заявляет, что США допускают улучшение отношений с Россией при выполнении ею договоренностей, достигнутых в Минске (Беларусь) и возвращении Украине аннексированного ею Крыма.

Об этом она сказала ходе открытых дебатов по инициированному Украиной вопросу конфликтов в Европе в Совете безопасности ООН, передают Українські Новини.

"США считают возможным улучшить отношения с Россией. В конечном счете, мы боремся с общими угрозами. Но более тесное сотрудничество с Россией невозможно за счет безопасности наших европейских друзей и союзников. Именно поэтому США призывают Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины. Именно поэтому мы продолжаем призывать Россию продемонстрировать приверженность миру за счет полного выполнения обязательств по "минским договоренностям" и прекратить оккупацию Крыма", - сказал она.

Хейли также считает признание Россией документов самопровозглашенных "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики" очередным вызовом для поддержания мира.

"Россия пыталась помешать переменам, которых требовал украинский народ, аннексировала Крым и пыталась оккупировать часть территории Украины. После этого Россия финансировала сепаратистские силы на востоке Украины, что привело к бессмысленному конфликту, в результате которого погибло более 10 тыс. человек. Признание России и выдача паспортов и других незаконных документов... это еще один прямой вызов усилиям по поддержанию мира на востоке Украины", - сказала она.

Хейли добавила, что США и Европейский Союз сохранят санкции в отношении России, пока она не выполнит свои обязательства по "минским договоренностям", а связанные с Крымом - пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине.